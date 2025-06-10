https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2021928792.html
В Лос-Анджелесе начались погромы
В Лос-Анджелесе начались погромы - РИА Новости, 10.06.2025
В Лос-Анджелесе начались погромы
В Лос-Анджелесе протестующие против миграционной политики действующих властей начали громить магазины, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:03:00+03:00
2025-06-10T08:03:00+03:00
2025-06-10T09:07:00+03:00
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протесты в калифорнии
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 10 июн — РИА Новости. В Лос-Анджелесе протестующие против миграционной политики действующих властей начали громить магазины, сообщил корреспондент РИА Новости. После 21:00 (7:00 мск) митингующие, которых полиция оттеснила шумовыми гранатами и резиновыми пулями, вновь собрались в большую толпу. Начались погромы и вандализм. Группа молодых людей в масках выломала дверь в суши-магазин и проникла внутрь. Также активисты разрисовывают стены, тротуары, дороги, памятники — все, что попадется под руку. Полиция пока не вмешивается. Протесты в КалифорнииЭто первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.
https://ria.ru/20250609/tramp-2021699714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Погром магазинов во время протестов в Лос-Анджелесе
Протестующие в Лос-Анджелесе начали громить магазины, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-10T08:03
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Нанесение граффити на автомобиль участниками протеста
Участники очередной акции против миграционной политики Трампа, несмотря на заявления о "мирном протесте", ведут себя агрессивно и разрисовывают машины и здания граффити, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-10T08:03
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния, сша, лос-анджелес, дональд трамп, гэвин ньюсом, протесты в калифорнии
В мире, Калифорния, США, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Протесты в Калифорнии
В Лос-Анджелесе начались погромы
Протестующие в Лос-Анджелесе начали громить магазины
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 10 июн — РИА Новости. В Лос-Анджелесе протестующие против миграционной политики действующих властей начали громить магазины, сообщил корреспондент РИА Новости.
После 21:00 (7:00 мск) митингующие, которых полиция оттеснила шумовыми гранатами и резиновыми пулями, вновь собрались в большую толпу. Начались погромы и вандализм. Группа молодых людей в масках выломала дверь в суши-магазин и проникла внутрь. Также активисты разрисовывают стены, тротуары, дороги, памятники — все, что попадется под руку.
Полиция пока не вмешивается.
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих.
- В город направлены войска Национальной гвардии. Там уже находятся 300 военнослужащих и готовятся к отправке еще 500 морских пехотинцев.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.
- Губернатор пообещал подать в суд на Трампа.
- Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала это решение подстрекательством.
- В Калифорнии задержали более 80 человек.
- Губернатор пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение финансирования со стороны администрации Трампа.