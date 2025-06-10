https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2021928792.html

В Лос-Анджелесе начались погромы

В Лос-Анджелесе начались погромы - РИА Новости, 10.06.2025

В Лос-Анджелесе начались погромы

В Лос-Анджелесе протестующие против миграционной политики действующих властей начали громить магазины, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T08:03:00+03:00

2025-06-10T08:03:00+03:00

2025-06-10T09:07:00+03:00

в мире

калифорния

сша

лос-анджелес

дональд трамп

гэвин ньюсом

протесты в калифорнии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021929093_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ebf7fae604b91cefddd84b46dae8325.jpg

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 10 июн — РИА Новости. В Лос-Анджелесе протестующие против миграционной политики действующих властей начали громить магазины, сообщил корреспондент РИА Новости. После 21:00 (7:00 мск) митингующие, которых полиция оттеснила шумовыми гранатами и резиновыми пулями, вновь собрались в большую толпу. Начались погромы и вандализм. Группа молодых людей в масках выломала дверь в суши-магазин и проникла внутрь. Также активисты разрисовывают стены, тротуары, дороги, памятники — все, что попадется под руку. Полиция пока не вмешивается. Протесты в КалифорнииЭто первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.

https://ria.ru/20250609/tramp-2021699714.html

калифорния

сша

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Погром магазинов во время протестов в Лос-Анджелесе Протестующие в Лос-Анджелесе начали громить магазины, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-10T08:03 true PT0M36S

Нанесение граффити на автомобиль участниками протеста Участники очередной акции против миграционной политики Трампа, несмотря на заявления о "мирном протесте", ведут себя агрессивно и разрисовывают машины и здания граффити, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-10T08:03 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, калифорния, сша, лос-анджелес, дональд трамп, гэвин ньюсом, протесты в калифорнии