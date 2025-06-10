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В Лос-Анджелесе проходит очередная акция протеста из-за мигрантов - РИА Новости, 10.06.2025
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02:23 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2021912153.html
В Лос-Анджелесе проходит очередная акция протеста из-за мигрантов
В Лос-Анджелесе проходит очередная акция протеста из-за мигрантов - РИА Новости, 10.06.2025
В Лос-Анджелесе проходит очередная акция протеста из-за мигрантов
Несколько сотен человек собрались во вторник в Лос-Анджелесе на очередную акцию протеста из-за миграционной политики президента США Дональда Трампа, пока... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T02:23:00+03:00
2025-06-10T02:23:00+03:00
в мире
лос-анджелес
протесты в калифорнии
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 10 июн - РИА Новости. Несколько сотен человек собрались во вторник в Лос-Анджелесе на очередную акцию протеста из-за миграционной политики президента США Дональда Трампа, пока обходится без задержаний, передает корреспондент РИА Новости. Во ночь на вторник по мск (понедельник 16.20 по местному времени) сотрясающие который день протесты в Лос-Анджелесе продолжились: несколько сотен протестующих собрались возле одного из федеральных зданий в центральной части города. Само здание, изрядно исписанное граффити, охраняют правоохранители в усиленной экипировке. Протестующие собрались возле входа в него. В небе кружат по меньшей мере три вертолета. На данный момент протест проходит без задержаний, в целом обстановка на месте контролируется силовиками. Активисты, тем не менее, продолжают прибывать. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
https://ria.ru/20250610/ssha-2021909851.html
https://ria.ru/20250609/tramp-2021903231.html
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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии
В Лос-Анджелесе проходит очередная акция протеста из-за мигрантов

Несколько сотен человек собрались в Лос-Анджелесе на очередную акцию протеста

© AP Photo / Jae C. HongПолиция задерживает протестующую во время беспорядков в Лос-Анджелесе
Полиция задерживает протестующую во время беспорядков в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Полиция задерживает протестующую во время беспорядков в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 10 июн - РИА Новости. Несколько сотен человек собрались во вторник в Лос-Анджелесе на очередную акцию протеста из-за миграционной политики президента США Дональда Трампа, пока обходится без задержаний, передает корреспондент РИА Новости.
Во ночь на вторник по мск (понедельник 16.20 по местному времени) сотрясающие который день протесты в Лос-Анджелесе продолжились: несколько сотен протестующих собрались возле одного из федеральных зданий в центральной части города.
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Само здание, изрядно исписанное граффити, охраняют правоохранители в усиленной экипировке. Протестующие собрались возле входа в него.
В небе кружат по меньшей мере три вертолета.
На данный момент протест проходит без задержаний, в целом обстановка на месте контролируется силовиками. Активисты, тем не менее, продолжают прибывать.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
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