Рейтинг@Mail.ru
В Natura Siberica рассказали, что хотят выпускать под брендом "Лабубу" - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:59 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/labubu-2021928493.html
В Natura Siberica рассказали, что хотят выпускать под брендом "Лабубу"
В Natura Siberica рассказали, что хотят выпускать под брендом "Лабубу" - РИА Новости, 10.06.2025
В Natura Siberica рассказали, что хотят выпускать под брендом "Лабубу"
Natura Siberica планирует запустить под брендом "Лабубу" косметику для молодежной аудитории, рассказала РИА Новости генеральный директор группы компаний Анна... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T07:59:00+03:00
2025-06-10T07:59:00+03:00
natura siberica
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021797528_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_98a2055682809be813798dcc82759a75.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Natura Siberica планирует запустить под брендом "Лабубу" косметику для молодежной аудитории, рассказала РИА Новости генеральный директор группы компаний Анна Молчанова. Лабубу представляет собой маленького пушистого "монстрика" с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. У Лабубу также могут быть изображены разные эмоции. "Мы планируем выпускать косметику для альфа-зумеров. Мы будем продолжать активно выстраивать коммуникацию с молодой аудиторией, опираясь на актуальные тренды. Лабубу влюбил в себя весь мир, и нам он тоже нравится", - сказала Молчанова. Ранее в июне в базе Роспатента появилась заявка на регистрацию товарного знака "Лабубу" на русском и английском языках от Natura Siberica, выяснило РИА Новости. Под ними компания хочет производить уходовую и декоративную косметику, ароматизаторы воздуха, эфирные масла и другие товары. При этом гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина оценила шансы на регистрацию как низкие - эксклюзивным дистрибьютором линейки игрушек является китайский ритейлер Pop Mart.
https://ria.ru/20250530/labubu-2020038363.html
https://ria.ru/20250606/glava-2021343154.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021797528_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e773565c0fb89f938d66f0478ffbb5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
natura siberica, экономика
Natura Siberica, Экономика
В Natura Siberica рассказали, что хотят выпускать под брендом "Лабубу"

Natura Siberica хочет выпускать косметику под брендом "Лабубу" для молодежи

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВывеска компании Natura Siberica в Москве
Вывеска компании Natura Siberica в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вывеска компании Natura Siberica в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Natura Siberica планирует запустить под брендом "Лабубу" косметику для молодежной аудитории, рассказала РИА Новости генеральный директор группы компаний Анна Молчанова.
Лабубу представляет собой маленького пушистого "монстрика" с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. У Лабубу также могут быть изображены разные эмоции.
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, заявили в Госдуме
30 мая, 17:55
"Мы планируем выпускать косметику для альфа-зумеров. Мы будем продолжать активно выстраивать коммуникацию с молодой аудиторией, опираясь на актуальные тренды. Лабубу влюбил в себя весь мир, и нам он тоже нравится", - сказала Молчанова.
Ранее в июне в базе Роспатента появилась заявка на регистрацию товарного знака "Лабубу" на русском и английском языках от Natura Siberica, выяснило РИА Новости. Под ними компания хочет производить уходовую и декоративную косметику, ароматизаторы воздуха, эфирные масла и другие товары.
При этом гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина оценила шансы на регистрацию как низкие - эксклюзивным дистрибьютором линейки игрушек является китайский ритейлер Pop Mart.
Председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Глава Росмолодежи предложил россиянкам поменять Лабубу на Чебурашек
6 июня, 15:19
 
Natura SibericaЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала