https://ria.ru/20250610/labubu-2021928493.html
В Natura Siberica рассказали, что хотят выпускать под брендом "Лабубу"
В Natura Siberica рассказали, что хотят выпускать под брендом "Лабубу" - РИА Новости, 10.06.2025
В Natura Siberica рассказали, что хотят выпускать под брендом "Лабубу"
Natura Siberica планирует запустить под брендом "Лабубу" косметику для молодежной аудитории, рассказала РИА Новости генеральный директор группы компаний Анна... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T07:59:00+03:00
2025-06-10T07:59:00+03:00
2025-06-10T07:59:00+03:00
natura siberica
экономика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Natura Siberica планирует запустить под брендом "Лабубу" косметику для молодежной аудитории, рассказала РИА Новости генеральный директор группы компаний Анна Молчанова. Лабубу представляет собой маленького пушистого "монстрика" с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. У Лабубу также могут быть изображены разные эмоции. "Мы планируем выпускать косметику для альфа-зумеров. Мы будем продолжать активно выстраивать коммуникацию с молодой аудиторией, опираясь на актуальные тренды. Лабубу влюбил в себя весь мир, и нам он тоже нравится", - сказала Молчанова. Ранее в июне в базе Роспатента появилась заявка на регистрацию товарного знака "Лабубу" на русском и английском языках от Natura Siberica, выяснило РИА Новости. Под ними компания хочет производить уходовую и декоративную косметику, ароматизаторы воздуха, эфирные масла и другие товары. При этом гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина оценила шансы на регистрацию как низкие - эксклюзивным дистрибьютором линейки игрушек является китайский ритейлер Pop Mart.
https://ria.ru/20250530/labubu-2020038363.html
https://ria.ru/20250606/glava-2021343154.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
natura siberica, экономика
Natura Siberica, Экономика
В Natura Siberica рассказали, что хотят выпускать под брендом "Лабубу"
Natura Siberica хочет выпускать косметику под брендом "Лабубу" для молодежи
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Natura Siberica планирует запустить под брендом "Лабубу" косметику для молодежной аудитории, рассказала РИА Новости генеральный директор группы компаний Анна Молчанова.
Лабубу представляет собой маленького пушистого "монстрика" с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. У Лабубу также могут быть изображены разные эмоции.
"Мы планируем выпускать косметику для альфа-зумеров. Мы будем продолжать активно выстраивать коммуникацию с молодой аудиторией, опираясь на актуальные тренды. Лабубу влюбил в себя весь мир, и нам он тоже нравится", - сказала Молчанова.
Ранее в июне в базе Роспатента появилась заявка на регистрацию товарного знака "Лабубу" на русском и английском языках от Natura Siberica
, выяснило РИА Новости. Под ними компания хочет производить уходовую и декоративную косметику, ароматизаторы воздуха, эфирные масла и другие товары.
При этом гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина оценила шансы на регистрацию как низкие - эксклюзивным дистрибьютором линейки игрушек является китайский ритейлер Pop Mart.