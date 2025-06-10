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В Пекине продали фигурку Лабубу за 150 тысяч долларов - РИА Новости, 10.06.2025
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16:04 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/labuba-2022045816.html
В Пекине продали фигурку Лабубу за 150 тысяч долларов
В Пекине продали фигурку Лабубу за 150 тысяч долларов - РИА Новости, 10.06.2025
В Пекине продали фигурку Лабубу за 150 тысяч долларов
Фигуру зубастого монстра Лабубу высотой 131 сантиметр продали на аукционе в китайской столице за 1,08 миллиона юаней (около 150 тысяч долларов), сообщает во... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:04:00+03:00
2025-06-10T16:04:00+03:00
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ПЕКИН, 10 июн - РИА Новости. Фигуру зубастого монстра Лабубу высотой 131 сантиметр продали на аукционе в китайской столице за 1,08 миллиона юаней (около 150 тысяч долларов), сообщает во вторник китайский информационный портал "Хунcин cиньвэнь". Торги были организованы аукционом Beijing Yongle International Auction, который специализируется на предметах современного искусства, работах китайских художников и каллиграфов, китайской керамике и ювелирных украшениях. Портал отмечает, что проданная фигура монстра Лабубу мятного цвета выполнена из поливинилхлорида (ПВХ), ее высота составляет 131 сантиметр. Это единственная в мире фигура Лабубу такого цвета. Как сообщает портал, в рамках аукциона помимо мятного Лабубу также был продан коричневый Лабубу за 820 тысяч юаней (около 113,8 тысячи долларов), который был выпущен ограниченным тиражом в 15 экземпляров. Лабубу представляет из себя "монстрика" с зубастой улыбкой. Ранее Лабубу обрел большую популярность в виде маленьких пушистых игрушек, которые продаются в формате blind box - закрытых коробках, которые можно открыть только после покупки.
https://ria.ru/20250610/labubu-2021928493.html
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в мире, пекин
В мире, Пекин
В Пекине продали фигурку Лабубу за 150 тысяч долларов

В Пекине на аукционе продали фигурку Лабубу за 150 тысяч долларов

© Фото публикуют китайские СМИЭксклюзивная фигурка Лабубу, проданная на аукционе в Пекине
Эксклюзивная фигурка Лабубу, проданная на аукционе в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото публикуют китайские СМИ
Эксклюзивная фигурка Лабубу, проданная на аукционе в Пекине
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ПЕКИН, 10 июн - РИА Новости. Фигуру зубастого монстра Лабубу высотой 131 сантиметр продали на аукционе в китайской столице за 1,08 миллиона юаней (около 150 тысяч долларов), сообщает во вторник китайский информационный портал "Хунcин cиньвэнь".
Торги были организованы аукционом Beijing Yongle International Auction, который специализируется на предметах современного искусства, работах китайских художников и каллиграфов, китайской керамике и ювелирных украшениях.
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Портал отмечает, что проданная фигура монстра Лабубу мятного цвета выполнена из поливинилхлорида (ПВХ), ее высота составляет 131 сантиметр. Это единственная в мире фигура Лабубу такого цвета.
Как сообщает портал, в рамках аукциона помимо мятного Лабубу также был продан коричневый Лабубу за 820 тысяч юаней (около 113,8 тысячи долларов), который был выпущен ограниченным тиражом в 15 экземпляров.
Лабубу представляет из себя "монстрика" с зубастой улыбкой. Ранее Лабубу обрел большую популярность в виде маленьких пушистых игрушек, которые продаются в формате blind box - закрытых коробках, которые можно открыть только после покупки.
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