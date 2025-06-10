https://ria.ru/20250610/labuba-2022045816.html

В Пекине продали фигурку Лабубу за 150 тысяч долларов

В Пекине продали фигурку Лабубу за 150 тысяч долларов - РИА Новости, 10.06.2025

В Пекине продали фигурку Лабубу за 150 тысяч долларов

Фигуру зубастого монстра Лабубу высотой 131 сантиметр продали на аукционе в китайской столице за 1,08 миллиона юаней (около 150 тысяч долларов), сообщает во... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:04:00+03:00

2025-06-10T16:04:00+03:00

2025-06-10T16:04:00+03:00

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ПЕКИН, 10 июн - РИА Новости. Фигуру зубастого монстра Лабубу высотой 131 сантиметр продали на аукционе в китайской столице за 1,08 миллиона юаней (около 150 тысяч долларов), сообщает во вторник китайский информационный портал "Хунcин cиньвэнь". Торги были организованы аукционом Beijing Yongle International Auction, который специализируется на предметах современного искусства, работах китайских художников и каллиграфов, китайской керамике и ювелирных украшениях. Портал отмечает, что проданная фигура монстра Лабубу мятного цвета выполнена из поливинилхлорида (ПВХ), ее высота составляет 131 сантиметр. Это единственная в мире фигура Лабубу такого цвета. Как сообщает портал, в рамках аукциона помимо мятного Лабубу также был продан коричневый Лабубу за 820 тысяч юаней (около 113,8 тысячи долларов), который был выпущен ограниченным тиражом в 15 экземпляров. Лабубу представляет из себя "монстрика" с зубастой улыбкой. Ранее Лабубу обрел большую популярность в виде маленьких пушистых игрушек, которые продаются в формате blind box - закрытых коробках, которые можно открыть только после покупки.

https://ria.ru/20250610/labubu-2021928493.html

https://ria.ru/20241121/banan-1984928869.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пекин