https://ria.ru/20250610/kuban-2022115301.html

На Кубани задержали подозреваемых в незаконной поставке оружия

На Кубани задержали подозреваемых в незаконной поставке оружия - РИА Новости, 10.06.2025

На Кубани задержали подозреваемых в незаконной поставке оружия

Двое жителей Кубани задержаны по подозрению в организации незаконной поставки огнестрельного оружия в край, сообщает главное управление МВД по региону. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:47:00+03:00

2025-06-10T19:47:00+03:00

2025-06-10T19:47:00+03:00

происшествия

краснодарский край

гулькевичский район

запорожская область

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КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Двое жителей Кубани задержаны по подозрению в организации незаконной поставки огнестрельного оружия в край, сообщает главное управление МВД по региону. По данным пресс-службы, фигуранты незаконно ввезли на территорию Краснодарского края три автомата Калашникова и около 2700 патронов. "В период с июля 2024 года по март 2025 года оперативники задокументировали четыре факта незаконного сбыта 42-летним анапчанином и 50-летним жителем Гулькевичского района трех автоматов конструкции Калашникова и около 2700 патронов, предназначенных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия", - говорится в сообщении. По информации ведомства, злоумышленников задержали на территории Запорожской области и доставили на территорию Краснодарского края для следствия. Сообщается, что в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Мужчины заключены под стражу. По местам проживания фигурантов проведены обыски, информирует пресс-служба ГУМВД.

https://ria.ru/20250607/delo-2021483982.html

краснодарский край

гулькевичский район

запорожская область

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происшествия, краснодарский край, гулькевичский район, запорожская область