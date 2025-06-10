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На Кубани задержали подозреваемых в незаконной поставке оружия - РИА Новости, 10.06.2025
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19:47 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/kuban-2022115301.html
На Кубани задержали подозреваемых в незаконной поставке оружия
На Кубани задержали подозреваемых в незаконной поставке оружия - РИА Новости, 10.06.2025
На Кубани задержали подозреваемых в незаконной поставке оружия
Двое жителей Кубани задержаны по подозрению в организации незаконной поставки огнестрельного оружия в край, сообщает главное управление МВД по региону. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:47:00+03:00
2025-06-10T19:47:00+03:00
происшествия
краснодарский край
гулькевичский район
запорожская область
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КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Двое жителей Кубани задержаны по подозрению в организации незаконной поставки огнестрельного оружия в край, сообщает главное управление МВД по региону. По данным пресс-службы, фигуранты незаконно ввезли на территорию Краснодарского края три автомата Калашникова и около 2700 патронов. "В период с июля 2024 года по март 2025 года оперативники задокументировали четыре факта незаконного сбыта 42-летним анапчанином и 50-летним жителем Гулькевичского района трех автоматов конструкции Калашникова и около 2700 патронов, предназначенных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия", - говорится в сообщении. По информации ведомства, злоумышленников задержали на территории Запорожской области и доставили на территорию Краснодарского края для следствия. Сообщается, что в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Мужчины заключены под стражу. По местам проживания фигурантов проведены обыски, информирует пресс-служба ГУМВД.
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краснодарский край
гулькевичский район
запорожская область
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происшествия, краснодарский край, гулькевичский район, запорожская область
Происшествия, Краснодарский край, Гулькевичский район, Запорожская область
На Кубани задержали подозреваемых в незаконной поставке оружия

На Кубани задержали двух мужчин по подозрению в незаконной поставке оружия

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Двое жителей Кубани задержаны по подозрению в организации незаконной поставки огнестрельного оружия в край, сообщает главное управление МВД по региону.
По данным пресс-службы, фигуранты незаконно ввезли на территорию Краснодарского края три автомата Калашникова и около 2700 патронов.
"В период с июля 2024 года по март 2025 года оперативники задокументировали четыре факта незаконного сбыта 42-летним анапчанином и 50-летним жителем Гулькевичского района трех автоматов конструкции Калашникова и около 2700 патронов, предназначенных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, злоумышленников задержали на территории Запорожской области и доставили на территорию Краснодарского края для следствия.
Сообщается, что в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Мужчины заключены под стражу. По местам проживания фигурантов проведены обыски, информирует пресс-служба ГУМВД.
Зал _судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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ПроисшествияКраснодарский крайГулькевичский районЗапорожская область
 
 
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