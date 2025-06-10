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Судак и четыре района Крыма объявили зоной природной ЧС из-за заморозков - РИА Новости, 10.06.2025
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17:20 10.06.2025 (обновлено: 17:27 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/krym-2022068748.html
Судак и четыре района Крыма объявили зоной природной ЧС из-за заморозков
Судак и четыре района Крыма объявили зоной природной ЧС из-за заморозков - РИА Новости, 10.06.2025
Судак и четыре района Крыма объявили зоной природной ЧС из-за заморозков
Судак и четыре района Крыма объявили зоной природной ЧС регионального характера из-за заморозков, от которых погибли сельскохозяйственные культуры, сообщил... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:20:00+03:00
2025-06-10T17:27:00+03:00
судак
республика крым
сергей аксенов (политик)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Судак и четыре района Крыма объявили зоной природной ЧС регионального характера из-за заморозков, от которых погибли сельскохозяйственные культуры, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "Зоной ЧС определены территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, министерству сельского хозяйства республики поручено организовать выполнение первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. При этом, согласно указу главы республики, опубликованному на сайте правительства, природная ЧС регионального характера объявлена в связи с гибелью сельскохозяйственных культур вследствие заморозков в апреле-мае этого года.
https://ria.ru/20250519/chs-2017923345.html
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судак, республика крым, сергей аксенов (политик), происшествия
Судак, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Происшествия
Судак и четыре района Крыма объявили зоной природной ЧС из-за заморозков

В Крыму объявили региональный режим ЧС из-за повлиявших на урожай заморозков

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкНабережная в Судаке
Набережная в Судаке - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Набережная в Судаке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Судак и четыре района Крыма объявили зоной природной ЧС регионального характера из-за заморозков, от которых погибли сельскохозяйственные культуры, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Зоной ЧС определены территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, министерству сельского хозяйства республики поручено организовать выполнение первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. При этом, согласно указу главы республики, опубликованному на сайте правительства, природная ЧС регионального характера объявлена в связи с гибелью сельскохозяйственных культур вследствие заморозков в апреле-мае этого года.
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СудакРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Происшествия
 
 
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