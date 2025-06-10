https://ria.ru/20250610/krym-2022068748.html

Судак и четыре района Крыма объявили зоной природной ЧС из-за заморозков

Судак и четыре района Крыма объявили зоной природной ЧС из-за заморозков - РИА Новости, 10.06.2025

Судак и четыре района Крыма объявили зоной природной ЧС из-за заморозков

Судак и четыре района Крыма объявили зоной природной ЧС регионального характера из-за заморозков, от которых погибли сельскохозяйственные культуры, сообщил... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:20:00+03:00

2025-06-10T17:20:00+03:00

2025-06-10T17:27:00+03:00

судак

республика крым

сергей аксенов (политик)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Судак и четыре района Крыма объявили зоной природной ЧС регионального характера из-за заморозков, от которых погибли сельскохозяйственные культуры, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "Зоной ЧС определены территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, министерству сельского хозяйства республики поручено организовать выполнение первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. При этом, согласно указу главы республики, опубликованному на сайте правительства, природная ЧС регионального характера объявлена в связи с гибелью сельскохозяйственных культур вследствие заморозков в апреле-мае этого года.

https://ria.ru/20250519/chs-2017923345.html

судак

республика крым

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судак, республика крым, сергей аксенов (политик), происшествия