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В Кремле ответили на вопрос об общей архитектуре безопасности в Европе - РИА Новости, 10.06.2025
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12:47 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/kreml-2021981180.html
В Кремле ответили на вопрос об общей архитектуре безопасности в Европе
В Кремле ответили на вопрос об общей архитектуре безопасности в Европе - РИА Новости, 10.06.2025
В Кремле ответили на вопрос об общей архитектуре безопасности в Европе
Рано или поздно думать об общей архитектуре безопасности в Европе придется, некоторые это уже понимают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:47:00+03:00
2025-06-10T12:47:00+03:00
европа
россия
венгрия
дмитрий песков
виктор орбан
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рано или поздно думать об общей архитектуре безопасности в Европе придется, некоторые это уже понимают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока никаких точек соприкосновения в будущих договоренностях с Европой не прощупывается, Европа пока заточена на войну, Европа пока, скажем так, занимается такой милитаристской бравадой, и совершенно нет никаких сигналов о желании искать какие-то точки соприкосновения. Но, конечно же, люди понимающие, они подтвердят, что рано или поздно думать вместе о будущей архитектуре безопасности в Европе придется. Никуда от этого не денешься", - сказал Песков, комментируя слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа должна заключить стратегическое соглашение с РФ.
https://ria.ru/20250610/nato-2021953921.html
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европа, россия, венгрия, дмитрий песков, виктор орбан, в мире
Европа, Россия, Венгрия, Дмитрий Песков, Виктор Орбан, В мире
В Кремле ответили на вопрос об общей архитектуре безопасности в Европе

Песков: когда-нибудь придется думать об общей архитектуре безопасности в Европе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рано или поздно думать об общей архитектуре безопасности в Европе придется, некоторые это уже понимают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока никаких точек соприкосновения в будущих договоренностях с Европой не прощупывается, Европа пока заточена на войну, Европа пока, скажем так, занимается такой милитаристской бравадой, и совершенно нет никаких сигналов о желании искать какие-то точки соприкосновения. Но, конечно же, люди понимающие, они подтвердят, что рано или поздно думать вместе о будущей архитектуре безопасности в Европе придется. Никуда от этого не денешься", - сказал Песков, комментируя слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа должна заключить стратегическое соглашение с РФ.
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