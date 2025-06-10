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В Кремле ответили на вопрос об общей архитектуре безопасности в Европе
В Кремле ответили на вопрос об общей архитектуре безопасности в Европе - РИА Новости, 10.06.2025
В Кремле ответили на вопрос об общей архитектуре безопасности в Европе
Рано или поздно думать об общей архитектуре безопасности в Европе придется, некоторые это уже понимают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:47:00+03:00
2025-06-10T12:47:00+03:00
2025-06-10T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рано или поздно думать об общей архитектуре безопасности в Европе придется, некоторые это уже понимают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока никаких точек соприкосновения в будущих договоренностях с Европой не прощупывается, Европа пока заточена на войну, Европа пока, скажем так, занимается такой милитаристской бравадой, и совершенно нет никаких сигналов о желании искать какие-то точки соприкосновения. Но, конечно же, люди понимающие, они подтвердят, что рано или поздно думать вместе о будущей архитектуре безопасности в Европе придется. Никуда от этого не денешься", - сказал Песков, комментируя слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа должна заключить стратегическое соглашение с РФ.
https://ria.ru/20250610/nato-2021953921.html
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европа, россия, венгрия, дмитрий песков, виктор орбан, в мире
Европа, Россия, Венгрия, Дмитрий Песков, Виктор Орбан, В мире
В Кремле ответили на вопрос об общей архитектуре безопасности в Европе
Песков: когда-нибудь придется думать об общей архитектуре безопасности в Европе