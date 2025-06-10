https://ria.ru/20250610/kosachev-2022117025.html

Косачев осудил нападки на семью главы офиса "России сегодня" в Германии

Косачев осудил нападки на семью главы офиса "России сегодня" в Германии - РИА Новости, 10.06.2025

Косачев осудил нападки на семью главы офиса "России сегодня" в Германии

Действия германской полиции в отношении семьи главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергея Феоктистова - незаконные, провокационные и... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T20:02:00+03:00

2025-06-10T20:02:00+03:00

2025-06-10T20:11:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Действия германской полиции в отношении семьи главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергея Феоктистова - незаконные, провокационные и враждебные, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее во вторник Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого в минувшую пятницу не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с Россией и соответствующим образом готовит общественное мнение."Действия германской полиции незаконные, провокационные и враждебные", - подчеркнул Косачев.По его мнению, обращаться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "можно и нужно, но смысла иметь не будет, кроме самой фиксации нарушения прав российских граждан".Косачев отметил, что верховенства закона и прав человека на евросоюзовском пространстве уже давно нет, есть только выписываемые от случая к случаю правила, на которых учреждается якобы порядок, а на самом деле его полное отсутствие."И все равно фиксируем, рано или поздно этим властям и им подобным придется держать нелицеприятный отчет", - сказал Косачев.Власти ФРГ не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию, об этом говорилось в документе земельного миграционного ведомства, которое поступило в распоряжение РИА Новости. Согласно документу, он должен покинуть страну до 19 августа, в противном случае выезд будет осуществлен в принудительном порядке.

https://ria.ru/20250610/zakharova-2022117478.html

https://ria.ru/20250610/kiselev-2022083486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, берлин (город), россия сегодня, константин косачев, в мире