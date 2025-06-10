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В Лос-Анджелесе во время беспорядков пострадал корреспондент РИА Новости - РИА Новости, 10.06.2025
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08:26 10.06.2025 (обновлено: 09:37 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/korrespondent-2021930645.html
В Лос-Анджелесе во время беспорядков пострадал корреспондент РИА Новости
В Лос-Анджелесе во время беспорядков пострадал корреспондент РИА Новости - РИА Новости, 10.06.2025
В Лос-Анджелесе во время беспорядков пострадал корреспондент РИА Новости
Корреспондент РИА Новости, освещающий события в Лос-Анджелесе, пострадал от слезоточивого газа, который полиция Лос-Анджелеса применила во вторник для разгона... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:26:00+03:00
2025-06-10T09:37:00+03:00
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, освещающий события в Лос-Анджелесе, пострадал от слезоточивого газа, который полиция Лос-Анджелеса применила во вторник для разгона переросших в беспорядки протестов против миграционной политики администрации США.Ситуация в городе резко обострилась после того, как участники беспорядков, рассеянные действиями полиции, вновь собрались в большую группу. После этого начались погромы и акты вандализма, в полицию полетели фейерверки и бутылки. Полиция применила против них слезоточивый газ, в результате участники беспорядков разбежались.Корреспондент агентства находился в эпицентре демонстрации, когда полиция начала разгон протестующих и применила спецсредство. В результате попадания газа корреспондент в течение нескольких минут не мог открывать глаза и ориентироваться в пространстве. Корреспондент почувствовал резкое жжение в глазах, затрудненное дыхание и слезотечение.В настоящий момент он в безопасности. Медицинская помощь не потребовалась.В данный момент против остающихся в городе демонстрантов полиция также применяет резиновые пули. На некоторых из них видны следы от снарядов.
https://ria.ru/20250610/feyerverki-2021925676.html
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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии
В Лос-Анджелесе во время беспорядков пострадал корреспондент РИА Новости

Корреспондент РИА Новости пострадал в Лос-Анджелесе от слезоточивого газа

© AP Photo / Eric ThayerПолицейские во время протестов в Лос-Анджелесе
Полицейские во время протестов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Eric Thayer
Полицейские во время протестов в Лос-Анджелесе
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, освещающий события в Лос-Анджелесе, пострадал от слезоточивого газа, который полиция Лос-Анджелеса применила во вторник для разгона переросших в беспорядки протестов против миграционной политики администрации США.
Ситуация в городе резко обострилась после того, как участники беспорядков, рассеянные действиями полиции, вновь собрались в большую группу. После этого начались погромы и акты вандализма, в полицию полетели фейерверки и бутылки. Полиция применила против них слезоточивый газ, в результате участники беспорядков разбежались.
Использование фейерверков протестующими в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Протестующие в Лос-Анджелесе кидают в полицию фейерверки
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Корреспондент агентства находился в эпицентре демонстрации, когда полиция начала разгон протестующих и применила спецсредство. В результате попадания газа корреспондент в течение нескольких минут не мог открывать глаза и ориентироваться в пространстве. Корреспондент почувствовал резкое жжение в глазах, затрудненное дыхание и слезотечение.
В настоящий момент он в безопасности. Медицинская помощь не потребовалась.
В данный момент против остающихся в городе демонстрантов полиция также применяет резиновые пули. На некоторых из них видны следы от снарядов.
Погром магазинов во время протестов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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