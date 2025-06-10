https://ria.ru/20250610/korrespondent-2021930645.html

В Лос-Анджелесе во время беспорядков пострадал корреспондент РИА Новости

В Лос-Анджелесе во время беспорядков пострадал корреспондент РИА Новости - РИА Новости, 10.06.2025

В Лос-Анджелесе во время беспорядков пострадал корреспондент РИА Новости

Корреспондент РИА Новости, освещающий события в Лос-Анджелесе, пострадал от слезоточивого газа, который полиция Лос-Анджелеса применила во вторник для разгона... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T08:26:00+03:00

2025-06-10T08:26:00+03:00

2025-06-10T09:37:00+03:00

в мире

лос-анджелес

протесты в калифорнии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021714409_0:0:2464:1386_1920x0_80_0_0_08ee96e6ef3afe96537bfb50c88ab16b.jpg

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, освещающий события в Лос-Анджелесе, пострадал от слезоточивого газа, который полиция Лос-Анджелеса применила во вторник для разгона переросших в беспорядки протестов против миграционной политики администрации США.Ситуация в городе резко обострилась после того, как участники беспорядков, рассеянные действиями полиции, вновь собрались в большую группу. После этого начались погромы и акты вандализма, в полицию полетели фейерверки и бутылки. Полиция применила против них слезоточивый газ, в результате участники беспорядков разбежались.Корреспондент агентства находился в эпицентре демонстрации, когда полиция начала разгон протестующих и применила спецсредство. В результате попадания газа корреспондент в течение нескольких минут не мог открывать глаза и ориентироваться в пространстве. Корреспондент почувствовал резкое жжение в глазах, затрудненное дыхание и слезотечение.В настоящий момент он в безопасности. Медицинская помощь не потребовалась.В данный момент против остающихся в городе демонстрантов полиция также применяет резиновые пули. На некоторых из них видны следы от снарядов.

https://ria.ru/20250610/feyerverki-2021925676.html

https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2021928792.html

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии