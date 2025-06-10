Рейтинг@Mail.ru
В Курской области два комбайнера подорвались на мине - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 10.06.2025 (обновлено: 22:55 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/kombaynery-2022132488.html
В Курской области два комбайнера подорвались на мине
В Курской области два комбайнера подорвались на мине - РИА Новости, 10.06.2025
В Курской области два комбайнера подорвались на мине
Два комбайнера подорвались на мине в деревне Шептуховка в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T22:02:00+03:00
2025-06-10T22:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
льговский район
александр хинштейн
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Два комбайнера подорвались на мине в деревне Шептуховка в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. &quot;Очередные жертвы нацистских преступлений. Двое комбайнеров из Льговского района подорвались на мине в деревне Шептуховка Кореневского района. Восемнадцатилетний и 23-летний молодые люди получили термические ожоги рук, ног, головы, лица, у одного из них ушиб грудной клетки. Состояние средней тяжести&quot;, — написал он в Telegram-канале.Пострадавших доставили в Курскую областную больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Врио главы региона пожелал им скорейшего выздоровления. "Наши населенные пункты изобилуют неразорвавшимися боеприпасами. Пожалуйста, воздержитесь от поездок туда, пока в приграничных районах не станет полностью безопасно", — напомнил Хинштейн.После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250609/kursk-2021875985.html
https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html
курская область
льговский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6860cd8987aa4af44ece2e1d5cf7dfba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, льговский район, александр хинштейн, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Льговский район, Александр Хинштейн, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области два комбайнера подорвались на мине

Два комбайнера подорвались на мине в Курской области, они доставлены в больницу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Два комбайнера подорвались на мине в деревне Шептуховка в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«

"Очередные жертвы нацистских преступлений. Двое комбайнеров из Льговского района подорвались на мине в деревне Шептуховка Кореневского района. Восемнадцатилетний и 23-летний молодые люди получили термические ожоги рук, ног, головы, лица, у одного из них ушиб грудной клетки. Состояние средней тяжести", — написал он в Telegram-канале.

Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Хинштейн рассказал о ущербе от вторжения ВСУ в Курскую область
9 июня, 19:44
Пострадавших доставили в Курскую областную больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Врио главы региона пожелал им скорейшего выздоровления.
"Наши населенные пункты изобилуют неразорвавшимися боеприпасами. Пожалуйста, воздержитесь от поездок туда, пока в приграничных районах не станет полностью безопасно", — напомнил Хинштейн.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
За продолжение войны все будут платить Трампу
5 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьЛьговский районАлександр ХинштейнУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала