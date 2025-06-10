https://ria.ru/20250610/kombaynery-2022132488.html

В Курской области два комбайнера подорвались на мине

В Курской области два комбайнера подорвались на мине - РИА Новости, 10.06.2025

В Курской области два комбайнера подорвались на мине

Два комбайнера подорвались на мине в деревне Шептуховка в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T22:02:00+03:00

2025-06-10T22:02:00+03:00

2025-06-10T22:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

льговский район

александр хинштейн

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Два комбайнера подорвались на мине в деревне Шептуховка в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Очередные жертвы нацистских преступлений. Двое комбайнеров из Льговского района подорвались на мине в деревне Шептуховка Кореневского района. Восемнадцатилетний и 23-летний молодые люди получили термические ожоги рук, ног, головы, лица, у одного из них ушиб грудной клетки. Состояние средней тяжести", — написал он в Telegram-канале.Пострадавших доставили в Курскую областную больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Врио главы региона пожелал им скорейшего выздоровления. "Наши населенные пункты изобилуют неразорвавшимися боеприпасами. Пожалуйста, воздержитесь от поездок туда, пока в приграничных районах не станет полностью безопасно", — напомнил Хинштейн.После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250609/kursk-2021875985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, льговский район, александр хинштейн, украина, вооруженные силы украины