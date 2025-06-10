https://ria.ru/20250610/kombaynery-2022132488.html
В Курской области два комбайнера подорвались на мине
В Курской области два комбайнера подорвались на мине - РИА Новости, 10.06.2025
В Курской области два комбайнера подорвались на мине
Два комбайнера подорвались на мине в деревне Шептуховка в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T22:02:00+03:00
2025-06-10T22:02:00+03:00
2025-06-10T22:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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александр хинштейн
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Два комбайнера подорвались на мине в деревне Шептуховка в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Очередные жертвы нацистских преступлений. Двое комбайнеров из Льговского района подорвались на мине в деревне Шептуховка Кореневского района. Восемнадцатилетний и 23-летний молодые люди получили термические ожоги рук, ног, головы, лица, у одного из них ушиб грудной клетки. Состояние средней тяжести", — написал он в Telegram-канале.Пострадавших доставили в Курскую областную больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Врио главы региона пожелал им скорейшего выздоровления. "Наши населенные пункты изобилуют неразорвавшимися боеприпасами. Пожалуйста, воздержитесь от поездок туда, пока в приграничных районах не станет полностью безопасно", — напомнил Хинштейн.После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, льговский район, александр хинштейн, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Льговский район, Александр Хинштейн, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области два комбайнера подорвались на мине
Два комбайнера подорвались на мине в Курской области, они доставлены в больницу