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Командир спецназа "Ахмат" пообещал найти причастных к стрельбе в Судже
Командир спецназа "Ахмат" пообещал найти причастных к стрельбе в Судже - РИА Новости, 10.06.2025
Командир спецназа "Ахмат" пообещал найти причастных к стрельбе в Судже
Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов пообещал найти причастных к... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:39:00+03:00
2025-06-10T11:39:00+03:00
2025-06-10T15:37:00+03:00
происшествия
суджа
курская область
апти алаудинов
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов пообещал найти причастных к стрельбе из гранатомета в Судже. Ранее в СМИ было опубликовано видео, на котором военный в российской форме стреляет из гранатомета в курской Судже. На его рукаве виден шеврон с аббревиатурой "ВК", что означает принадлежность к органам военной комендатуры. "В данном случае ведется поиск тех, кто вот эту стрельбу произвел, а когда их найдут, я надеюсь, что их передадут спецназу "Ахмат". Я найду для них место на передовой позиции, где они смогут вдоволь настреляться. И конечно, после этого, я даю слово, что они вряд ли когда-либо захотят стрелять из гранатомета по пустым домам, это я вам гарантирую", — сказал Алаудинов в соответствующем видео в своем Telegram-канале. В понедельник вечером врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что по факту стрельбы из гранатомета уже проведена проверка, стрелявший установлен. На видео — младший сержант 158-й военной комендатуры. Он погиб в начале июня в ДТП, пытаясь уйти от преследования Госавтоинспекции.
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происшествия, суджа, курская область, апти алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Суджа, Курская область, Апти Алаудинов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Командир спецназа "Ахмат" пообещал найти причастных к стрельбе в Судже
Алаудинов призвал передать "Ахмату" военных, стрелявших из гранатомета в Судже