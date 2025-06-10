https://ria.ru/20250610/kolumbiya-2021926563.html

Колумбийцы ищут воевавших за ВСУ родственников через посольство России

Колумбийцы ищут воевавших за ВСУ родственников через посольство России - РИА Новости, 10.06.2025

Колумбийцы ищут воевавших за ВСУ родственников через посольство России

Граждане Колумбии обращались в российское посольство за помощью в розыске их родных, отправившихся воевать в числе наемников в составе ВСУ, рассказали РИА... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T07:36:00+03:00

2025-06-10T07:36:00+03:00

2025-06-10T07:48:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Граждане Колумбии обращались в российское посольство за помощью в розыске их родных, отправившихся воевать в числе наемников в составе ВСУ, рассказали РИА Новости в дипмиссии в Боготе. "Действительно, к нам поступают запросы от родственников колумбийских наемников об оказании содействия в поиске их близких", — рассказали дипломаты. В этой связи посольство советовало гражданам Колумбии обращаться в диппредставительство их страны в Москве.Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее рассказал РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.Минобороны неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте в военном ведомстве рассказали, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли более 13,3 тысячи наемников.

https://ria.ru/20250416/ukraina-2011486198.html

https://ria.ru/20250522/naemniki-2018381999.html

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в мире, колумбия, россия, украина, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины