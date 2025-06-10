https://ria.ru/20250610/klesch-2021908489.html

В России более 266 тысяч человек пожаловались на укусы клещей

В России более 266 тысяч человек пожаловались на укусы клещей - РИА Новости, 10.06.2025

В России более 266 тысяч человек пожаловались на укусы клещей

Более 266 тысяч человек обратились в медорганизации России из-за укусов клещей с начала сезона их активности, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T00:38:00+03:00

2025-06-10T00:38:00+03:00

2025-06-10T00:38:00+03:00

общество

россия

томская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 266 тысяч человек обратились в медорганизации России из-за укусов клещей с начала сезона их активности, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "Прививку от клещевого вирусного энцефалита, по данным Роспотребнадзора, в 2025 году сделали более 3,1 миллиона граждан России. В медицинские учреждения с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились свыше 266,1 тысячи человек", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что наибольшее количество случаев укусов клещами зафиксировано в Свердловской, Кировской, Кемеровской, Челябинской, Томской областях, а также Пермском крае и Удмуртской Республике. "Для профилактики укусов клещей на территории страны проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано более 196,2 тысячи гектаров, что составляет 88,2% от запланированного объема. В преддверии начала работы летних оздоровительных учреждений в 2025 году проведены акарицидные обработки более чем на 30 тысячах гектаров с контролем качества обработки", - пояснили там.

https://ria.ru/20250429/rospotrebnadzor-2013953638.html

https://ria.ru/20250313/klesch-2004651816.html

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общество, россия, томская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)