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В России более 266 тысяч человек пожаловались на укусы клещей - РИА Новости, 10.06.2025
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00:38 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/klesch-2021908489.html
В России более 266 тысяч человек пожаловались на укусы клещей
В России более 266 тысяч человек пожаловались на укусы клещей - РИА Новости, 10.06.2025
В России более 266 тысяч человек пожаловались на укусы клещей
Более 266 тысяч человек обратились в медорганизации России из-за укусов клещей с начала сезона их активности, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T00:38:00+03:00
2025-06-10T00:38:00+03:00
общество
россия
томская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 266 тысяч человек обратились в медорганизации России из-за укусов клещей с начала сезона их активности, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "Прививку от клещевого вирусного энцефалита, по данным Роспотребнадзора, в 2025 году сделали более 3,1 миллиона граждан России. В медицинские учреждения с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились свыше 266,1 тысячи человек", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что наибольшее количество случаев укусов клещами зафиксировано в Свердловской, Кировской, Кемеровской, Челябинской, Томской областях, а также Пермском крае и Удмуртской Республике. "Для профилактики укусов клещей на территории страны проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано более 196,2 тысячи гектаров, что составляет 88,2% от запланированного объема. В преддверии начала работы летних оздоровительных учреждений в 2025 году проведены акарицидные обработки более чем на 30 тысячах гектаров с контролем качества обработки", - пояснили там.
https://ria.ru/20250429/rospotrebnadzor-2013953638.html
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общество, россия, томская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Томская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России более 266 тысяч человек пожаловались на укусы клещей

Роспотребнадзор: более 266 тысяч человек обратились с жалобами на укусы клещей

© Depositphotos.com / Erik_KaritsКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Depositphotos.com / Erik_Karits
Клещ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 266 тысяч человек обратились в медорганизации России из-за укусов клещей с начала сезона их активности, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Прививку от клещевого вирусного энцефалита, по данным Роспотребнадзора, в 2025 году сделали более 3,1 миллиона граждан России. В медицинские учреждения с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились свыше 266,1 тысячи человек", - рассказали в ведомстве.
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Там уточнили, что наибольшее количество случаев укусов клещами зафиксировано в Свердловской, Кировской, Кемеровской, Челябинской, Томской областях, а также Пермском крае и Удмуртской Республике.
"Для профилактики укусов клещей на территории страны проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано более 196,2 тысячи гектаров, что составляет 88,2% от запланированного объема. В преддверии начала работы летних оздоровительных учреждений в 2025 году проведены акарицидные обработки более чем на 30 тысячах гектаров с контролем качества обработки", - пояснили там.
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ОбществоРоссияТомская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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