https://ria.ru/20250610/kiselev-2022083486.html

Киселев осудил нападки ФРГ на семью главы офиса "России сегодня" в Берлине

Киселев осудил нападки ФРГ на семью главы офиса "России сегодня" в Берлине - РИА Новости, 10.06.2025

Киселев осудил нападки ФРГ на семью главы офиса "России сегодня" в Берлине

Генеральный директор медиагруппы "России сегодня" Дмитрий Киселев осудил изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери главы представительства агентства в РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:53:00+03:00

2025-06-10T17:53:00+03:00

2025-06-10T18:52:00+03:00

россия

дмитрий киселев

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мария захарова

евросоюз

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "России сегодня" Дмитрий Киселев осудил изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери главы представительства агентства в Берлине Сергея Феоктистова. "Германия скатывается в привычную колею — к войне с Россией. Две мировые войны Германия начала, и вопрос: на что она надеется в третьей? Явно готовит общественное настроение в этом направлении", — сказал он.Полиция пришла в берлинскую квартиру семьи Феоктистова. У его супруги и семилетней дочери забрали паспорта.Власти ФРГ не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию. Ему предписали выехать до 19 августа, иначе последует депортация. Однако в минувшую пятницу журналиста уже не пустили в страну. Он прилетел из Москвы, чтобы помочь семье с переездом.По мнению немецких властей:Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва примет ответные меры против немецких журналистов в России.

https://ria.ru/20250610/durov-2021909669.html

https://ria.ru/20240927/germaniya-1975184259.html

россия

германия

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россия, дмитрий киселев, германия, москва, мария захарова, евросоюз