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Киселев осудил нападки ФРГ на семью главы офиса "России сегодня" в Берлине - РИА Новости, 10.06.2025
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17:53 10.06.2025 (обновлено: 18:52 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/kiselev-2022083486.html
Киселев осудил нападки ФРГ на семью главы офиса "России сегодня" в Берлине
Киселев осудил нападки ФРГ на семью главы офиса "России сегодня" в Берлине - РИА Новости, 10.06.2025
Киселев осудил нападки ФРГ на семью главы офиса "России сегодня" в Берлине
Генеральный директор медиагруппы "России сегодня" Дмитрий Киселев осудил изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери главы представительства агентства в РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:53:00+03:00
2025-06-10T18:52:00+03:00
россия
дмитрий киселев
германия
москва
мария захарова
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "России сегодня" Дмитрий Киселев осудил изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери главы представительства агентства в Берлине Сергея Феоктистова. "Германия скатывается в привычную колею — к войне с Россией. Две мировые войны Германия начала, и вопрос: на что она надеется в третьей? Явно готовит общественное настроение в этом направлении", — сказал он.Полиция пришла в берлинскую квартиру семьи Феоктистова. У его супруги и семилетней дочери забрали паспорта.Власти ФРГ не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию. Ему предписали выехать до 19 августа, иначе последует депортация. Однако в минувшую пятницу журналиста уже не пустили в страну. Он прилетел из Москвы, чтобы помочь семье с переездом.По мнению немецких властей:Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва примет ответные меры против немецких журналистов в России.
https://ria.ru/20250610/durov-2021909669.html
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россия, дмитрий киселев, германия, москва, мария захарова, евросоюз
Россия, Дмитрий Киселев, Германия, Москва, Мария Захарова, Евросоюз
Киселев осудил нападки ФРГ на семью главы офиса "России сегодня" в Берлине

Киселев осудил действия ФРГ против семьи журналиста "России сегодня" Феоктистова

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "России сегодня" Дмитрий Киселев осудил изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери главы представительства агентства в Берлине Сергея Феоктистова.
"Германия скатывается в привычную колею — к войне с Россией. Две мировые войны Германия начала, и вопрос: на что она надеется в третьей? Явно готовит общественное настроение в этом направлении", — сказал он.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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Полиция пришла в берлинскую квартиру семьи Феоктистова. У его супруги и семилетней дочери забрали паспорта.
Власти ФРГ не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию. Ему предписали выехать до 19 августа, иначе последует депортация. Однако в минувшую пятницу журналиста уже не пустили в страну. Он прилетел из Москвы, чтобы помочь семье с переездом.
По мнению немецких властей:
  • продление ВНЖ сотруднику медиагруппы, поддерживающему политику Москвы на Украине, "навредило бы политическим интересам Германии";
  • еще один аргумент — "Россия сегодня" находится под санкциями ЕС с 25 февраля 2023 года, но журналист продолжает работать в медиагруппе.
Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва примет ответные меры против немецких журналистов в России.
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