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Вернувшийся с Украины военнослужащий поблагодарил Путина и Минобороны

Вернувшийся с Украины военнослужащий поблагодарил Путина и Минобороны - РИА Новости, 10.06.2025

Вернувшийся с Украины военнослужащий поблагодарил Путина и Минобороны

Вернувшийся с подконтрольной Киеву территории военнослужащий на видео Минобороны РФ поблагодарил президента России Владимира Путина и оборонное ведомство за то, РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T18:50:00+03:00

2025-06-10T18:50:00+03:00

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россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Вернувшийся с подконтрольной Киеву территории военнослужащий на видео Минобороны РФ поблагодарил президента России Владимира Путина и оборонное ведомство за то, что "наконец-то вызволили". "Большое спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину, министерству нашему обороны! Я очень благодарен, что вызволили наконец-то. Это непередаваемое ощущение", - сказал он, задыхаясь от волнения. Другой рассказал, что также испытывает очень сильное волнение и очень рад, что оказался "дома, на своей земле, на Русской земле", и все испытания "на той территории" уже позади. "Не верится. Я благодарю всех, кто участвовал в этом обмене, всем спасибо, все огромные молодцы! Спасибо министерству обороны и Российской Федерации за то, что нас не бросили", - добавил он.

https://ria.ru/20250524/voennosluzhaschie-2018880153.html

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Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории "Это непередаваемое чувство". Минобороны показало видео вернувшихся с подконтрольной Киеву территории военнослужащих. 2025-06-10T18:50 true PT1M26S

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россия, владимир путин, украина