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Вернувшийся с Украины военнослужащий поблагодарил Путина и Минобороны - РИА Новости, 10.06.2025
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18:50 10.06.2025 (обновлено: 18:51 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/kiev-2022103791.html
Вернувшийся с Украины военнослужащий поблагодарил Путина и Минобороны
Вернувшийся с Украины военнослужащий поблагодарил Путина и Минобороны - РИА Новости, 10.06.2025
Вернувшийся с Украины военнослужащий поблагодарил Путина и Минобороны
Вернувшийся с подконтрольной Киеву территории военнослужащий на видео Минобороны РФ поблагодарил президента России Владимира Путина и оборонное ведомство за то, РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:50:00+03:00
2025-06-10T18:51:00+03:00
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Вернувшийся с подконтрольной Киеву территории военнослужащий на видео Минобороны РФ поблагодарил президента России Владимира Путина и оборонное ведомство за то, что "наконец-то вызволили". "Большое спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину, министерству нашему обороны! Я очень благодарен, что вызволили наконец-то. Это непередаваемое ощущение", - сказал он, задыхаясь от волнения. Другой рассказал, что также испытывает очень сильное волнение и очень рад, что оказался "дома, на своей земле, на Русской земле", и все испытания "на той территории" уже позади. "Не верится. Я благодарю всех, кто участвовал в этом обмене, всем спасибо, все огромные молодцы! Спасибо министерству обороны и Российской Федерации за то, что нас не бросили", - добавил он.
https://ria.ru/20250524/voennosluzhaschie-2018880153.html
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Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории
"Это непередаваемое чувство". Минобороны показало видео вернувшихся с подконтрольной Киеву территории военнослужащих.
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россия, владимир путин, украина
Россия, Владимир Путин, Украина
Вернувшийся с Украины военнослужащий поблагодарил Путина и Минобороны

Вернувшийся с территории Украины военнослужащий поблагодарил Путина и Минобороны

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Вернувшийся с подконтрольной Киеву территории военнослужащий на видео Минобороны РФ поблагодарил президента России Владимира Путина и оборонное ведомство за то, что "наконец-то вызволили".
"Большое спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину, министерству нашему обороны! Я очень благодарен, что вызволили наконец-то. Это непередаваемое ощущение", - сказал он, задыхаясь от волнения.
Другой рассказал, что также испытывает очень сильное волнение и очень рад, что оказался "дома, на своей земле, на Русской земле", и все испытания "на той территории" уже позади.
"Не верится. Я благодарю всех, кто участвовал в этом обмене, всем спасибо, все огромные молодцы! Спасибо министерству обороны и Российской Федерации за то, что нас не бросили", - добавил он.
Вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие поблагодарили за свое возвращение - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Вернувшийся из украинского плена военный назвал день обмена лучшим за год
24 мая, 17:56
 
РоссияВладимир ПутинУкраина
 
 
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