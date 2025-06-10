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"Страна.ua": Киев заволокло дымом после взрывов
"Страна.ua": Киев заволокло дымом после взрывов - РИА Новости, 10.06.2025
"Страна.ua": Киев заволокло дымом после взрывов
Киев заволокло черным дымом после взрывов, сообщает в своем Telegram-канале "Страна.ua". РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T06:47:00+03:00
2025-06-10T06:47:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Киев заволокло черным дымом после взрывов, сообщает в своем Telegram-канале "Страна.ua"."Над городом поднимается огромный столб дыма", — говорится в публикации.Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил о взрывах в украинской столице. Администрация Оболонского района сообщила о пожаре в промзоне. По данным киевских властей, речь идет о складах.Воздушную тревогу в Киеве объявили вечером в понедельник. Сигнал тревоги также звучал в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, киев, сумская область, украина, виталий кличко, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Сумская область, Украина, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
"Страна.ua": Киев заволокло дымом после взрывов
"Страна.ua": Киев затянуло черным дымом после ночных взрывов