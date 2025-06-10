Рейтинг@Mail.ru
Жителя Хабаровска осудили за сотрудничество с украинской разведкой - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/khabarovsk-2021958729.html
Жителя Хабаровска осудили за сотрудничество с украинской разведкой
Жителя Хабаровска осудили за сотрудничество с украинской разведкой - РИА Новости, 10.06.2025
Жителя Хабаровска осудили за сотрудничество с украинской разведкой
Житель Хабаровска за сотрудничество с главным управлением разведки Украины осужден на пять лет колонии, сообщило управление ФСБ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:00:00+03:00
2025-06-10T11:00:00+03:00
происшествия
россия
украина
хабаровский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
ХАБАРОВСК, 10 июн - РИА Новости. Житель Хабаровска за сотрудничество с главным управлением разведки Украины осужден на пять лет колонии, сообщило управление ФСБ по Хабаровскому краю. По данным ведомства, 36-летний фигурант выступал против политического решения руководства страны о проведении СВО. Желая перейти на сторону противника, через интернет установил сотрудничество с представителями ГУР МО Украины для "осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ, в рамках которого оказывал содействие иностранной спецслужбе". "Уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством) возбуждено и расследовалось следователями УФСБ России по Хабаровскому краю... Хабаровчанин признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Дело рассматривал Хабаровский краевой суд.
https://ria.ru/20250603/sbu-2020612078.html
россия
украина
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, хабаровский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Хабаровский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Хабаровска осудили за сотрудничество с украинской разведкой

ФСБ: жителя Хабаровска осудили за сотрудничество с ГУР МО Украины

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 10 июн - РИА Новости. Житель Хабаровска за сотрудничество с главным управлением разведки Украины осужден на пять лет колонии, сообщило управление ФСБ по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, 36-летний фигурант выступал против политического решения руководства страны о проведении СВО. Желая перейти на сторону противника, через интернет установил сотрудничество с представителями ГУР МО Украины для "осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ, в рамках которого оказывал содействие иностранной спецслужбе".
"Уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством) возбуждено и расследовалось следователями УФСБ России по Хабаровскому краю... Хабаровчанин признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Дело рассматривал Хабаровский краевой суд.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Жителя Симферополя обвинили в сотрудничестве с СБУ
3 июня, 11:16
 
ПроисшествияРоссияУкраинаХабаровский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала