https://ria.ru/20250610/khabarovsk-2021958729.html
Жителя Хабаровска осудили за сотрудничество с украинской разведкой
Жителя Хабаровска осудили за сотрудничество с украинской разведкой - РИА Новости, 10.06.2025
Жителя Хабаровска осудили за сотрудничество с украинской разведкой
Житель Хабаровска за сотрудничество с главным управлением разведки Украины осужден на пять лет колонии, сообщило управление ФСБ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:00:00+03:00
2025-06-10T11:00:00+03:00
2025-06-10T11:00:00+03:00
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ХАБАРОВСК, 10 июн - РИА Новости. Житель Хабаровска за сотрудничество с главным управлением разведки Украины осужден на пять лет колонии, сообщило управление ФСБ по Хабаровскому краю. По данным ведомства, 36-летний фигурант выступал против политического решения руководства страны о проведении СВО. Желая перейти на сторону противника, через интернет установил сотрудничество с представителями ГУР МО Украины для "осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ, в рамках которого оказывал содействие иностранной спецслужбе". "Уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством) возбуждено и расследовалось следователями УФСБ России по Хабаровскому краю... Хабаровчанин признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Дело рассматривал Хабаровский краевой суд.
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происшествия, россия, украина, хабаровский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Хабаровский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Хабаровска осудили за сотрудничество с украинской разведкой
ФСБ: жителя Хабаровска осудили за сотрудничество с ГУР МО Украины