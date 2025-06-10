https://ria.ru/20250610/khabarovsk-2021958729.html

Жителя Хабаровска осудили за сотрудничество с украинской разведкой

Жителя Хабаровска осудили за сотрудничество с украинской разведкой - РИА Новости, 10.06.2025

Жителя Хабаровска осудили за сотрудничество с украинской разведкой

Житель Хабаровска за сотрудничество с главным управлением разведки Украины осужден на пять лет колонии, сообщило управление ФСБ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:00:00+03:00

2025-06-10T11:00:00+03:00

2025-06-10T11:00:00+03:00

происшествия

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хабаровский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ХАБАРОВСК, 10 июн - РИА Новости. Житель Хабаровска за сотрудничество с главным управлением разведки Украины осужден на пять лет колонии, сообщило управление ФСБ по Хабаровскому краю. По данным ведомства, 36-летний фигурант выступал против политического решения руководства страны о проведении СВО. Желая перейти на сторону противника, через интернет установил сотрудничество с представителями ГУР МО Украины для "осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ, в рамках которого оказывал содействие иностранной спецслужбе". "Уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством) возбуждено и расследовалось следователями УФСБ России по Хабаровскому краю... Хабаровчанин признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Дело рассматривал Хабаровский краевой суд.

https://ria.ru/20250603/sbu-2020612078.html

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украина

хабаровский край

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происшествия, россия, украина, хабаровский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)