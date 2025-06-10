Канье Уэст снова сменил имя
NYP: Канье Уэст сменил имя на Йе Йе
© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
© AP Photo / Michael Wyke
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст, ранее сменивший имя на Йе, снова поменял имя - теперь он называет себя Йе Йе, сообщает издание New York Post со ссылкой на документы.
"Канье Уэст во второй раз поменял свое имя... Новая деловая документация в Калифорнии была подана главным финансовым директором... рэпера, Хуссейном Лалани, под именем Йе Йе... Его компании, включая Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc, указывают его новый псевдоним", - говорится в публикации.
В 2021 году Канье Уэст официально поменял свое имя на Йе.
В феврале в аккаунте Уэста в соцсети X с различной периодичностью стало появляться множество постов на разную тематику, в том числе в поддержку нацизма. При этом почти все они были написаны заглавными буквами, без знаков препинания, а некоторые содержали нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывали предположение, что аккаунт рэпера был взломан. Позже страница Уэста была удалена из соцсети - перед этим рэпер заявил, что уходит из X, и поблагодарил ее владельца Илона Маска за возможность высказаться.
Вскоре после этого газета Daily Mail сообщала, что Уэст и его супруга Бьянка Сенсори расстались и якобы готовятся развестись, однако позднее представитель рэпера опроверг в комментарии изданию Hollywood Reporter информацию о разводе.
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