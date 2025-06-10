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На индийской свадьбе жениха забили до смерти
На индийской свадьбе жениха забили до смерти - РИА Новости, 10.06.2025
На индийской свадьбе жениха забили до смерти
На свадьбе в индийском городе Гхазипур жениха забили до смерти, пишет издание News9Live. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:34:00+03:00
2025-06-10T17:34:00+03:00
2025-06-10T18:54:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На свадьбе в индийском городе Гхазипур жениха забили до смерти, пишет издание News9Live."Во время драки один из гостей <...> ударил Ракеша (жениха. — Прим. ред.) по голове прикладом оружия. <...> Ракеш потерял сознание на месте", — говорится в материале.Отмечается, что ссора между гостями возникла после того, как родственники невесты вступили в конфликт с диджеем из-за выбора музыки. Отец жениха попытался остановить драку, но разгневанные мужчины начали избивать его палками. Жених вступился за отца, что привело к трагедии.Медикам не удалось спасти жизнь Ракеша. Уточняется, что виновному грозит пожизненное заключение.
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индия, в мире
На индийской свадьбе жениха забили до смерти
Родственники невесты забили до смерти жениха на индийской свадьбе
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
На свадьбе в индийском городе Гхазипур жениха забили до смерти, пишет издание News9Live
.
"Во время драки один из гостей <...> ударил Ракеша (жениха. — Прим. ред.) по голове прикладом оружия. <...> Ракеш потерял сознание на месте", — говорится в материале.
Отмечается, что ссора между гостями возникла после того, как родственники невесты вступили в конфликт с диджеем из-за выбора музыки. Отец жениха попытался остановить драку, но разгневанные мужчины начали избивать его палками. Жених вступился за отца, что привело к трагедии.
Медикам не удалось спасти жизнь Ракеша. Уточняется, что виновному грозит пожизненное заключение.