https://ria.ru/20250610/indiya-2022074502.html

На индийской свадьбе жениха забили до смерти

На индийской свадьбе жениха забили до смерти - РИА Новости, 10.06.2025

На индийской свадьбе жениха забили до смерти

На свадьбе в индийском городе Гхазипур жениха забили до смерти, пишет издание News9Live. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:34:00+03:00

2025-06-10T17:34:00+03:00

2025-06-10T18:54:00+03:00

индия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022063947_0:0:1117:629_1920x0_80_0_0_79c44472cdf471299a32fd4c3ccd90d0.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На свадьбе в индийском городе Гхазипур жениха забили до смерти, пишет издание News9Live."Во время драки один из гостей <...> ударил Ракеша (жениха. — Прим. ред.) по голове прикладом оружия. <...> Ракеш потерял сознание на месте", — говорится в материале.Отмечается, что ссора между гостями возникла после того, как родственники невесты вступили в конфликт с диджеем из-за выбора музыки. Отец жениха попытался остановить драку, но разгневанные мужчины начали избивать его палками. Жених вступился за отца, что привело к трагедии.Медикам не удалось спасти жизнь Ракеша. Уточняется, что виновному грозит пожизненное заключение.

https://ria.ru/20240713/svadba-1959377493.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, в мире