Рейтинг@Mail.ru
На индийской свадьбе жениха забили до смерти - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 10.06.2025 (обновлено: 18:54 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/indiya-2022074502.html
На индийской свадьбе жениха забили до смерти
На индийской свадьбе жениха забили до смерти - РИА Новости, 10.06.2025
На индийской свадьбе жениха забили до смерти
На свадьбе в индийском городе Гхазипур жениха забили до смерти, пишет издание News9Live. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:34:00+03:00
2025-06-10T18:54:00+03:00
индия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022063947_0:0:1117:629_1920x0_80_0_0_79c44472cdf471299a32fd4c3ccd90d0.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На свадьбе в индийском городе Гхазипур жениха забили до смерти, пишет издание News9Live."Во время драки один из гостей &lt;...&gt; ударил Ракеша (жениха. — Прим. ред.) по голове прикладом оружия. &lt;...&gt; Ракеш потерял сознание на месте", — говорится в материале.Отмечается, что ссора между гостями возникла после того, как родственники невесты вступили в конфликт с диджеем из-за выбора музыки. Отец жениха попытался остановить драку, но разгневанные мужчины начали избивать его палками. Жених вступился за отца, что привело к трагедии.Медикам не удалось спасти жизнь Ракеша. Уточняется, что виновному грозит пожизненное заключение.
https://ria.ru/20240713/svadba-1959377493.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022063947_0:0:1117:837_1920x0_80_0_0_08fc6a31f826a7443341438051eaf233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, в мире
Индия, В мире
На индийской свадьбе жениха забили до смерти

Родственники невесты забили до смерти жениха на индийской свадьбе

© Фото : соцсетиСвадебная церемония в городе Гхазипур в индийском штате Уттар-Прадеш
Свадебная церемония в городе Гхазипур в индийском штате Уттар-Прадеш - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : соцсети
Свадебная церемония в городе Гхазипур в индийском штате Уттар-Прадеш
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На свадьбе в индийском городе Гхазипур жениха забили до смерти, пишет издание News9Live.
"Во время драки один из гостей <...> ударил Ракеша (жениха. — Прим. ред.) по голове прикладом оружия. <...> Ракеш потерял сознание на месте", — говорится в материале.
Отмечается, что ссора между гостями возникла после того, как родственники невесты вступили в конфликт с диджеем из-за выбора музыки. Отец жениха попытался остановить драку, но разгневанные мужчины начали избивать его палками. Жених вступился за отца, что привело к трагедии.
Медикам не удалось спасти жизнь Ракеша. Уточняется, что виновному грозит пожизненное заключение.
Анант Амбани и Радхика Мерчант позируют для фотографии во время предсвадебной церемонии - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
"Самый богатый человек в Азии". Индийская свадьба произвела фурор на Западе
13 июля 2024, 05:35
 
ИндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала