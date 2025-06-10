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Росздравнадзор проверит обеспечение регионов препаратом для беременных - РИА Новости, 10.06.2025
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18:00 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/immunoglobulin-2022085550.html
Росздравнадзор проверит обеспечение регионов препаратом для беременных
Росздравнадзор проверит обеспечение регионов препаратом для беременных - РИА Новости, 10.06.2025
Росздравнадзор проверит обеспечение регионов препаратом для беременных
Росздравнадзор проверяет организацию обеспечения антирезусным иммуноглобулином в субъектах РФ, рассказали в ведомстве. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:00:00+03:00
2025-06-10T18:00:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
тверская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Росздравнадзор проверяет организацию обеспечения антирезусным иммуноглобулином в субъектах РФ, рассказали в ведомстве. Ранее газета "Известия" писала, что в аптеках подавляющего большинства регионов России нет антирезусного иммуноглобулина, который предназначен для беременных женщин. По данным издания, отсутствует лекарство как отечественного, так и зарубежного производства, в государственных медучреждениях в ряде регионов препарата тоже нет, утверждает издание. "Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверяет организацию обеспечения антирезусным иммуноглобулином в субъектах РФ", - рассказали журналистам в ведомстве. В Росздравнадзоре отметили, что в первую очередь препарат поступает в специализированные медицинские организации. За пять месяцев 2025 года иммуноглобулин антирезус поступил в гражданский оборот в объеме, аналогичном указанному периоду за предыдущие годы. "Очередная поставка иммуноглобулина антирезус зарубежного производства ожидается в первой декаде июля", - пояснили в ведомстве. Там отметили, что всего, по данным поставщиков и производителей лекарственного препарата, в 2025 году планируется ввод в гражданский оборот в объеме, удовлетворяющем среднегодовую потребность. "Дополнительно в целях обеспечения доступности указанного лекарственного препарата Минздравом России было выдано разрешение на ввоз в Российскую Федерацию 1500 ампул лекарственного препарата "иммуноглобулин человека антирезус Rho[D]" производства Республики Беларусь, которые были отгружены в регионы с наименьшей обеспеченностью, том числе 20.03.2025 в Тверскую область. Также в ближайшее время планируется поставка в Санкт-Петербург", - добавили там. Отмечается, что ввоз лекарственного препарата производства Республики Беларусь планируется также во втором полугодии.
https://ria.ru/20250307/lekarstva-2003664050.html
https://ria.ru/20250418/moskva-2012024897.html
https://ria.ru/20250429/murashko-2013954836.html
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общество, здоровье - общество, россия, тверская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Тверская область, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор проверит обеспечение регионов препаратом для беременных

Росздравнадзор проверит обеспечение субъектов РФ иммуноглобулином для беременных

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТаблетки
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© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Росздравнадзор проверяет организацию обеспечения антирезусным иммуноглобулином в субъектах РФ, рассказали в ведомстве.
Ранее газета "Известия" писала, что в аптеках подавляющего большинства регионов России нет антирезусного иммуноглобулина, который предназначен для беременных женщин. По данным издания, отсутствует лекарство как отечественного, так и зарубежного производства, в государственных медучреждениях в ряде регионов препарата тоже нет, утверждает издание.
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"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверяет организацию обеспечения антирезусным иммуноглобулином в субъектах РФ", - рассказали журналистам в ведомстве.
В Росздравнадзоре отметили, что в первую очередь препарат поступает в специализированные медицинские организации. За пять месяцев 2025 года иммуноглобулин антирезус поступил в гражданский оборот в объеме, аналогичном указанному периоду за предыдущие годы.
"Очередная поставка иммуноглобулина антирезус зарубежного производства ожидается в первой декаде июля", - пояснили в ведомстве.
Там отметили, что всего, по данным поставщиков и производителей лекарственного препарата, в 2025 году планируется ввод в гражданский оборот в объеме, удовлетворяющем среднегодовую потребность.
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"Дополнительно в целях обеспечения доступности указанного лекарственного препарата Минздравом России было выдано разрешение на ввоз в Российскую Федерацию 1500 ампул лекарственного препарата "иммуноглобулин человека антирезус Rho[D]" производства Республики Беларусь, которые были отгружены в регионы с наименьшей обеспеченностью, том числе 20.03.2025 в Тверскую область. Также в ближайшее время планируется поставка в Санкт-Петербург", - добавили там.
Отмечается, что ввоз лекарственного препарата производства Республики Беларусь планируется также во втором полугодии.
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