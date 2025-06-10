https://ria.ru/20250610/ii-2022107064.html

Человечество не позволит ИИ захватить мир, считает отец Илона Маска

Человечество не позволит ИИ захватить мир, считает отец Илона Маска - РИА Новости, 10.06.2025

Человечество не позволит ИИ захватить мир, считает отец Илона Маска

Люди не позволят роботам и искусственному интеллекту захватить мир, эти технологические достижения будут инструментами в руках человека, считает отец... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:00:00+03:00

2025-06-10T19:00:00+03:00

2025-06-10T19:00:00+03:00

технологии

илон маск

искусственный интеллект (ии)

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Люди не позволят роботам и искусственному интеллекту захватить мир, эти технологические достижения будут инструментами в руках человека, считает отец предпринимателя Илона Маска Эррол Маск. "Люди не позволят роботам и искусственному интеллекту править миром. Они (роботы и ИИ - ред.) будут только инструментами в наших руках. И я не верю в эти истории, что искусственный интеллект захватит мир. Ничто не может сравниться с человеческими мыслями", - сказал Эррол Маск, выступая на "Форуме будущего 2050". По его словам, Илон Маск говорил ему о том, что к 2040 году роботы будут такой же частью повседневной жизни, как стиральные машины. "Я не думаю, что технологии станут угрозой для нас, они будут служить нам на благо… Они освободят наш разум и мы сможем заниматься чем-то другим… Не заниматься какими-то повседневными вещами, не мыть посуду, а писать книгу", - подчеркнул отец бизнесмена.

https://ria.ru/20250605/modeli-2021131817.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, илон маск, искусственный интеллект (ии), в мире