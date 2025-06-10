Человечество не позволит ИИ захватить мир, считает отец Илона Маска
Эррол Маск: ИИ будет инструментом в руках человека, ему не дадут захватить мир
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск
Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Люди не позволят роботам и искусственному интеллекту захватить мир, эти технологические достижения будут инструментами в руках человека, считает отец предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.
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"Люди не позволят роботам и искусственному интеллекту править миром. Они (роботы и ИИ - ред.) будут только инструментами в наших руках. И я не верю в эти истории, что искусственный интеллект захватит мир. Ничто не может сравниться с человеческими мыслями", - сказал Эррол Маск, выступая на "Форуме будущего 2050".
По его словам, Илон Маск говорил ему о том, что к 2040 году роботы будут такой же частью повседневной жизни, как стиральные машины.
"Я не думаю, что технологии станут угрозой для нас, они будут служить нам на благо… Они освободят наш разум и мы сможем заниматься чем-то другим… Не заниматься какими-то повседневными вещами, не мыть посуду, а писать книгу", - подчеркнул отец бизнесмена.