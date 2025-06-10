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Хуситы призвали дипмиссии в Тель-Авиве позаботиться о безопасности

Хуситы призвали дипмиссии в Тель-Авиве позаботиться о безопасности - РИА Новости, 10.06.2025

Хуситы призвали дипмиссии в Тель-Авиве позаботиться о безопасности

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило иностранные дипмиссии в Тель-Авиве о необходимости... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T23:14:00+03:00

2025-06-10T23:14:00+03:00

2025-06-10T23:14:00+03:00

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ДОХА, 10 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило иностранные дипмиссии в Тель-Авиве о необходимости позаботиться о своей безопасности во время их атак, а в случае расположения представительств вблизи от целей атак закрыть их и эвакуировать персонал. "Для безопасности посольств стран, расположенных близко к законным целям для наших вооруженных сил в оккупированной Яффе (Тель-Авиве), они должны обязать вражеское правительство отодвинуть их достаточно далеко для их собственной безопасности", - заявил глава созданного хуситами Верховного политсовета и главнокомандующий вооруженными силами Махди аль-Машат. Его заявление процитировал телеканал Al Masirah. "Если вражеское правительство не отвечает на запрос какого-либо посольства, мы советуем ему закрыться и эвакуироваться, чтобы враг не подвергал его опасности", - добавил он. Глава властей на севере Йемена призвал страны, имеющие посольства в Тель-Авиве, связаться с министерством иностранных дел в Сане, "чтобы убедиться, что в окрестностях посольств нет законных целей для наших сил". "Мы дадим указание нашему министерству иностранных дел информировать любую страну о статусе ее посольства в сионистском образовании", - сказал он.

https://ria.ru/20250604/al-alimi-2020732947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тель-авив, йемен, сана, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году