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Следствие попросило суд избрать меру пресечения мэру Красноярска - РИА Новости, 10.06.2025
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12:58 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/hodatajstvo-2021983428.html
Следствие попросило суд избрать меру пресечения мэру Красноярска
Следствие попросило суд избрать меру пресечения мэру Красноярска - РИА Новости, 10.06.2025
Следствие попросило суд избрать меру пресечения мэру Красноярска
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения мэру Красноярска Владиславу Логинову, обвиняемому в получении взятки в... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:58:00+03:00
2025-06-10T12:58:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
москва
владислав логинов (мэр красноярска)
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения мэру Красноярска Владиславу Логинову, обвиняемому в получении взятки в размере 180 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступили материалы следствия", - рассказал собеседник агентства. В суде не уточнили, какую меру пресечения хочет избрать следствие. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщила, что ведомство расследует уголовное дело в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Как отмечала Петренко, в служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия. Логинов занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
https://ria.ru/20250609/karelija-2021849773.html
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происшествия, красноярск, россия, москва, владислав логинов (мэр красноярска), светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Москва, Владислав Логинов (мэр Красноярска), Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие попросило суд избрать меру пресечения мэру Красноярска

Следствие попросило суд избрать меру пресечения мэру Красноярска Логинову

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладислав Логинов
Владислав Логинов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Владислав Логинов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения мэру Красноярска Владиславу Логинову, обвиняемому в получении взятки в размере 180 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступили материалы следствия", - рассказал собеседник агентства.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Экс-депутат заксобрания Карелии получил четыре года колонии за взятку
9 июня, 17:56
В суде не уточнили, какую меру пресечения хочет избрать следствие.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщила, что ведомство расследует уголовное дело в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Редактора URA.RU обвинили в передаче взятки в размере 20 тысяч рублей
6 июня, 19:11
Как отмечала Петренко, в служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.
Логинов занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
Василий Старков - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Экс-глава свердловского минтранса, осужденный за взятку, ушел на СВО
6 июня, 15:34
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияМоскваВладислав Логинов (мэр Красноярска)Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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