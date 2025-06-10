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Губернатор Калифорнии раскритиковал условия содержания нацгвардии - РИА Новости, 10.06.2025
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11:37 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/gubernator-2021966368.html
Губернатор Калифорнии раскритиковал условия содержания нацгвардии
Губернатор Калифорнии раскритиковал условия содержания нацгвардии - РИА Новости, 10.06.2025
Губернатор Калифорнии раскритиковал условия содержания нацгвардии
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал условия содержания служащих нацгвардии, направленных президентом США Дональдом Трампом в штат для борьбы с... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:37:00+03:00
2025-06-10T11:37:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал условия содержания служащих нацгвардии, направленных президентом США Дональдом Трампом в штат для борьбы с беспорядками. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе. "Мне только что сообщили, что Трамп направляет еще 2 тысячи солдат нацгвардии в Лос-Анджелес, а что с первыми 2 тысячами? Они без еды и воды. Направлено (непосредственно на борьбу с беспорядками - ред.) всего около 300 человек. Остальные сидят в федеральных зданиях без дела и приказов", - написал Ньюсом на странице в соцсети X. Сделанную немногим ранее публикацию Ньюсом дополнил фотографиями направленных в Калифорнию служащих нацгвардии, спящих на полу одного из зданий. Губернатор упрекнул Трампа в неуважении к силовикам из-за того, что им не обеспечили достойные условия содержания. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2021940617.html
https://ria.ru/20250609/tramp-2021872753.html
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в мире, калифорния, лос-анджелес, сша, дональд трамп, гэвин ньюсом, пит хегсет, министерство обороны сша, протесты в калифорнии
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес, США, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Протесты в Калифорнии
Губернатор Калифорнии раскритиковал условия содержания нацгвардии

Ньюсом раскритиковал условия содержания нацгвардии, направленной Трампом

© AP Photo / Jae C. HongПолиция задерживает протестующую во время беспорядков в Лос-Анджелесе
Полиция задерживает протестующую во время беспорядков в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Полиция задерживает протестующую во время беспорядков в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал условия содержания служащих нацгвардии, направленных президентом США Дональдом Трампом в штат для борьбы с беспорядками.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе.
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"Мне только что сообщили, что Трамп направляет еще 2 тысячи солдат нацгвардии в Лос-Анджелес, а что с первыми 2 тысячами? Они без еды и воды. Направлено (непосредственно на борьбу с беспорядками - ред.) всего около 300 человек. Остальные сидят в федеральных зданиях без дела и приказов", - написал Ньюсом на странице в соцсети X.
Сделанную немногим ранее публикацию Ньюсом дополнил фотографиями направленных в Калифорнию служащих нацгвардии, спящих на полу одного из зданий. Губернатор упрекнул Трампа в неуважении к силовикам из-за того, что им не обеспечили достойные условия содержания.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
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В миреКалифорнияЛос-АнджелесСШАДональд ТрампГэвин НьюсомПит ХегсетМинистерство обороны СШАПротесты в Калифорнии
 
 
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