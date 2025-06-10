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Губернатор Калифорнии раскритиковал условия содержания нацгвардии

Губернатор Калифорнии раскритиковал условия содержания нацгвардии - РИА Новости, 10.06.2025

Губернатор Калифорнии раскритиковал условия содержания нацгвардии

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал условия содержания служащих нацгвардии, направленных президентом США Дональдом Трампом в штат для борьбы с... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:37:00+03:00

2025-06-10T11:37:00+03:00

2025-06-10T11:37:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал условия содержания служащих нацгвардии, направленных президентом США Дональдом Трампом в штат для борьбы с беспорядками. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе. "Мне только что сообщили, что Трамп направляет еще 2 тысячи солдат нацгвардии в Лос-Анджелес, а что с первыми 2 тысячами? Они без еды и воды. Направлено (непосредственно на борьбу с беспорядками - ред.) всего около 300 человек. Остальные сидят в федеральных зданиях без дела и приказов", - написал Ньюсом на странице в соцсети X. Сделанную немногим ранее публикацию Ньюсом дополнил фотографиями направленных в Калифорнию служащих нацгвардии, спящих на полу одного из зданий. Губернатор упрекнул Трампа в неуважении к силовикам из-за того, что им не обеспечили достойные условия содержания. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2021940617.html

https://ria.ru/20250609/tramp-2021872753.html

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