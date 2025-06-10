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Полиция пресекла деятельность группировки, похищавшей средства из бюджета - РИА Новости, 10.06.2025
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15:17 10.06.2025 (обновлено: 15:30 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/gruppirovka-2022030789.html
Полиция пресекла деятельность группировки, похищавшей средства из бюджета
Полиция пресекла деятельность группировки, похищавшей средства из бюджета - РИА Новости, 10.06.2025
Полиция пресекла деятельность группировки, похищавшей средства из бюджета
Полиция пресекла деятельность межрегиональной группировки, похитившей 700 миллионов рублей из бюджета РФ на госконтрактах, двое предполагаемых организаторов... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:17:00+03:00
2025-06-10T15:30:00+03:00
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Полиция пресекла деятельность межрегиональной группировки, похитившей 700 миллионов рублей из бюджета РФ на госконтрактах, двое предполагаемых организаторов задержаны, сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале."Поживиться за счет бюджетных средств при исполнении государственных контрактов злоумышленникам не позволили мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК МВД по Республике Татарстан", - написала Волк.Предварительно установлено, что участники межрегиональной группы использовали реквизиты подконтрольных организаций, с которыми было заключено 485 государственных контрактов. Они предусматривали поставку нефтепродуктов в бюджетные учреждения на общую сумму 700 млн рублей на территории более 30 регионов России. При этом фактически обязательства в адрес заказчиков умышленно не выполнялись.По выявленным фактам следователями Казани возбуждено 22 уголовных дела по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)."Полицейскими задержаны двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности. Одному из них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, другой заключен под стражу", - добавила Волк.В настоящее время расследование продолжается, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250607/turtsija-2021523460.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Полиция пресекла деятельность группировки, похищавшей средства из бюджета

Полиция пресекла деятельность группировки, похитившей 700 млн рублей из бюджета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Полиция пресекла деятельность межрегиональной группировки, похитившей 700 миллионов рублей из бюджета РФ на госконтрактах, двое предполагаемых организаторов задержаны, сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
"Поживиться за счет бюджетных средств при исполнении государственных контрактов злоумышленникам не позволили мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК МВД по Республике Татарстан", - написала Волк.
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Предварительно установлено, что участники межрегиональной группы использовали реквизиты подконтрольных организаций, с которыми было заключено 485 государственных контрактов. Они предусматривали поставку нефтепродуктов в бюджетные учреждения на общую сумму 700 млн рублей на территории более 30 регионов России. При этом фактически обязательства в адрес заказчиков умышленно не выполнялись.
По выявленным фактам следователями Казани возбуждено 22 уголовных дела по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
"Полицейскими задержаны двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности. Одному из них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, другой заключен под стражу", - добавила Волк.
В настоящее время расследование продолжается, заключили в ведомстве.
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