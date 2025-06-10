https://ria.ru/20250610/gruppa-2021952486.html

Съемочную группу CNN удалили с протестов в Лос-Анджелесе

Съемочную группу CNN удалили с протестов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 10.06.2025

Съемочную группу CNN удалили с протестов в Лос-Анджелесе

Съемочную группу американского телеканала CNN удалили с протестов в центре Лос-Анджелеса. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:24:00+03:00

2025-06-10T10:24:00+03:00

2025-06-10T10:25:00+03:00

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лос-анджелес

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Съемочную группу американского телеканала CNN удалили с протестов в центре Лос-Анджелеса. "Съемочная группа CNN была удалена полицией из зоны протестов в центре Лос-Анджелеса", - сообщает названный телеканал. Он также сообщает, что два сотрудника безопасности, работающие на телеканал, были на короткое время задержаны местной полицией и впоследствии отпущены, им не предъявили никаких обвинений. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.

https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2021940617.html

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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии