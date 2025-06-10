Съемочную группу CNN удалили с протестов в Лос-Анджелесе
Полиция удалила съемочную группу CNN с протестов в центре Лос-Анджелеса
© AP Photo / Eric ThayerПротесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Eric Thayer
Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Съемочную группу американского телеканала CNN удалили с протестов в центре Лос-Анджелеса.
"Съемочная группа CNN была удалена полицией из зоны протестов в центре Лос-Анджелеса", - сообщает названный телеканал.
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Он также сообщает, что два сотрудника безопасности, работающие на телеканал, были на короткое время задержаны местной полицией и впоследствии отпущены, им не предъявили никаких обвинений.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.