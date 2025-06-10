Рейтинг@Mail.ru
Число жертв нападения в австрийской школе выросло до десяти - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/grats-2022115034.html
Число жертв нападения в австрийской школе выросло до десяти
Число жертв нападения в австрийской школе выросло до десяти - РИА Новости, 10.06.2025
Число жертв нападения в австрийской школе выросло до десяти
Число жертв нападения в школе в австрийском Граце выросло до 10 - еще один человек скончался в больнице, сообщила газета Kronen Zeitung. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:44:00+03:00
2025-06-10T19:44:00+03:00
в мире
грац
австрия
штирия
нападение на школу в граце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022092555_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3fd0efe3e7fc6e90dc66a5051a3e73b2.jpg
ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Число жертв нападения в школе в австрийском Граце выросло до 10 - еще один человек скончался в больнице, сообщила газета Kronen Zeitung. "Еще одна жертва (нападения - ред.) скончалась в больнице во вторник", - сообщило издание, уточнив, что всего, таким образом, в результате нападения погибли 10 человек. Нападавший покончил собой. Еще двенадцать человек были ранены, девять из них - серьезно. По данным газеты, еще один человек находится в критическом состоянии. Ранее сообщалось о нападении в школе в Граце. На данный момент полиция Штирии подтвердила, что в результате нападения во вторник утром в школе в Граце погибли девять человек, еще 12 получили различные травмы. Подозреваемым является 21-летний бывший ученик школы, он также погиб. По предварительным данным, для нападения он использовал два огнестрельных оружия, которым он владел легально. Расследование продолжается, инцидент квалифицируется как массовое убийство. Правоохранители выясняют мотив преступления. Как ранее сообщила газета Kronen Zeitung, во время обыска в доме подозреваемого в нападении было обнаружено его предсмертное письмо. По информации местных СМИ, сегодняшняя трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением на школу с применением огнестрельного оружия. С 1993 года в стране было ещё четыре подобных инцидента, включая случаи со смертельным исходом и тяжёлыми ранениями, последний из которых произошёл в 2018 году, когда призывник ранил 19-летнего подростка перед школьным центром в Мистельбахе. Свои соболезнования в связи с трагедией выразили канцлер и президент Австрии, министры и главы партий страны, а также мировые лидеры.
https://ria.ru/20250610/napadenie-2022006700.html
https://ria.ru/20250610/grats-2021975894.html
грац
австрия
штирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022092555_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_71442ee163a469105b66cf48240097d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грац, австрия, штирия, нападение на школу в граце
В мире, Грац, Австрия, Штирия, Нападение на школу в Граце
Число жертв нападения в австрийской школе выросло до десяти

Kronen Zeitung: число жертв нападения в школе в австрийском Граце возросло до 10

© AP Photo / Heinz-Peter BaderПолицейский у здания школы после стрельбы в Граце
Полицейский у здания школы после стрельбы в Граце - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Полицейский у здания школы после стрельбы в Граце
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Число жертв нападения в школе в австрийском Граце выросло до 10 - еще один человек скончался в больнице, сообщила газета Kronen Zeitung.
«
"Еще одна жертва (нападения - ред.) скончалась в больнице во вторник", - сообщило издание, уточнив, что всего, таким образом, в результате нападения погибли 10 человек. Нападавший покончил собой. Еще двенадцать человек были ранены, девять из них - серьезно. По данным газеты, еще один человек находится в критическом состоянии.
Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В нападении в австрийской школе подозревают 22-летнего выпускника
Вчера, 14:06
Ранее сообщалось о нападении в школе в Граце. На данный момент полиция Штирии подтвердила, что в результате нападения во вторник утром в школе в Граце погибли девять человек, еще 12 получили различные травмы. Подозреваемым является 21-летний бывший ученик школы, он также погиб. По предварительным данным, для нападения он использовал два огнестрельных оружия, которым он владел легально. Расследование продолжается, инцидент квалифицируется как массовое убийство. Правоохранители выясняют мотив преступления.
Как ранее сообщила газета Kronen Zeitung, во время обыска в доме подозреваемого в нападении было обнаружено его предсмертное письмо.
По информации местных СМИ, сегодняшняя трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением на школу с применением огнестрельного оружия. С 1993 года в стране было ещё четыре подобных инцидента, включая случаи со смертельным исходом и тяжёлыми ранениями, последний из которых произошёл в 2018 году, когда призывник ранил 19-летнего подростка перед школьным центром в Мистельбахе.
Свои соболезнования в связи с трагедией выразили канцлер и президент Австрии, министры и главы партий страны, а также мировые лидеры.
Спасатели на месте стрельбы в школе в Граце. 10 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Австрии ученик напал на школу, есть погибшие
Вчера, 12:16
 
В миреГрацАвстрияШтирияНападение на школу в Граце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала