https://ria.ru/20250610/grats-2022115034.html

Число жертв нападения в австрийской школе выросло до десяти

Число жертв нападения в австрийской школе выросло до десяти - РИА Новости, 10.06.2025

Число жертв нападения в австрийской школе выросло до десяти

Число жертв нападения в школе в австрийском Граце выросло до 10 - еще один человек скончался в больнице, сообщила газета Kronen Zeitung. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:44:00+03:00

2025-06-10T19:44:00+03:00

2025-06-10T19:44:00+03:00

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нападение на школу в граце

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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Число жертв нападения в школе в австрийском Граце выросло до 10 - еще один человек скончался в больнице, сообщила газета Kronen Zeitung. "Еще одна жертва (нападения - ред.) скончалась в больнице во вторник", - сообщило издание, уточнив, что всего, таким образом, в результате нападения погибли 10 человек. Нападавший покончил собой. Еще двенадцать человек были ранены, девять из них - серьезно. По данным газеты, еще один человек находится в критическом состоянии. Ранее сообщалось о нападении в школе в Граце. На данный момент полиция Штирии подтвердила, что в результате нападения во вторник утром в школе в Граце погибли девять человек, еще 12 получили различные травмы. Подозреваемым является 21-летний бывший ученик школы, он также погиб. По предварительным данным, для нападения он использовал два огнестрельных оружия, которым он владел легально. Расследование продолжается, инцидент квалифицируется как массовое убийство. Правоохранители выясняют мотив преступления. Как ранее сообщила газета Kronen Zeitung, во время обыска в доме подозреваемого в нападении было обнаружено его предсмертное письмо. По информации местных СМИ, сегодняшняя трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением на школу с применением огнестрельного оружия. С 1993 года в стране было ещё четыре подобных инцидента, включая случаи со смертельным исходом и тяжёлыми ранениями, последний из которых произошёл в 2018 году, когда призывник ранил 19-летнего подростка перед школьным центром в Мистельбахе. Свои соболезнования в связи с трагедией выразили канцлер и президент Австрии, министры и главы партий страны, а также мировые лидеры.

https://ria.ru/20250610/napadenie-2022006700.html

https://ria.ru/20250610/grats-2021975894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грац, австрия, штирия, нападение на школу в граце