https://ria.ru/20250610/grats-2022070140.html

Напавший на школу в Граце владел оружием легально, заявили в полиции

Напавший на школу в Граце владел оружием легально, заявили в полиции - РИА Новости, 10.06.2025

Напавший на школу в Граце владел оружием легально, заявили в полиции

Напавший на школу в австрийском Граце владел оружием легально, сообщил журналистам представитель полиции федеральной земли Штирия. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:24:00+03:00

2025-06-10T17:24:00+03:00

2025-06-10T17:28:00+03:00

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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Напавший на школу в австрийском Граце владел оружием легально, сообщил журналистам представитель полиции федеральной земли Штирия. "По нашим текущим данным, он владел оружием легально. То есть у него были документы на владение оружием", - сказал представитель полиции федеральной земли Штирия Геральд Отнер на пресс-конференции во вторник. Общение с прессой в прямом эфире транслировалось телеканалом ORF. Он также добавил, что ранее у полиции не было каких-либо предупреждений в его адрес. Как уточнили правоохранители, напавшему был 21 год, он австриец, учился в этой школе, но не окончил ее. Полиция выясняет мотивы напавшего. По данным правоохранителей, преступник использовал два огнестрельных оружия, которые были найдены на месте преступления, оружие проходит криминалистическую экспертизу. По предварительной информации, у него было при себе длинноствольное и короткоствольное оружие. Во вторник утром в школе австрийского города Грац произошло вооружение нападение. Полиция подтвердила, что в результате стрельбы погибли девять человек. Кроме того, по информации правоохранителей, нападавший также погиб. По предварительной информации, он действовал в одиночку. В больнице находятся не менее 12 пострадавших, среди них есть тяжелораненые. Как сообщали РИА Новости в посольстве РФ в Австрии, к настоящему моменту обращений от соотечественников в связи с трагедией в Граце к российским дипломатам не поступало. По информации местных СМИ, сегодняшняя трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением с применением огнестрельного оружия на школу. С 1993 года в стране было еще четыре подобных инцидента, включая тяжелые ранения и случаи со смертельным исходом, последний из которых произошел в 2018 году, когда призывник ранил 19-летнего подростка перед школьным центром в Мистельбахе. Свои соболезнования в связи с трагедией выразили канцлер и президент Австрии, министры и главы партий страны, а также мировые лидеры.

https://ria.ru/20250610/avstriya-2022015585.html

https://ria.ru/20250610/avstriya-2022000574.html

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в мире, грац, австрия, нападение на школу в граце