https://ria.ru/20250610/grats-2022023607.html
Число жертв стрельбы в Граце увеличилось до девяти
Число жертв стрельбы в Граце увеличилось до девяти - РИА Новости, 10.06.2025
Число жертв стрельбы в Граце увеличилось до девяти
Число жертв в результате стрельбы в австрийском Граце выросло до 9, кроме того, сам нападавший также погиб, сообщила полиция Штирии. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:54:00+03:00
2025-06-10T14:54:00+03:00
2025-06-10T14:58:00+03:00
нападение на школу в граце
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австрия
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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Число жертв в результате стрельбы в австрийском Граце выросло до 9, кроме того, сам нападавший также погиб, сообщила полиция Штирии."Подтверждено десять погибших, включая самого нападавшего, и несколько тяжелораненых", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте правоохранителей Штирии в соцсети Х.Кроме того, отмечается, что полиция в настоящий момент исходит из того, что нападавший действовал в одиночку.Ранее бургомистр Эльке Кар австрийскому информагентству APA о восьми жертвах стрельбы: семерых учениках и одном взрослом.Как сообщалось ранее, во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооружение нападение. В больнице находятся несколько десятков пострадавших.
https://ria.ru/20250610/avstriya-2022015585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нападение на школу в граце, грац, австрия, в мире, штирия
Нападение на школу в Граце, Грац, Австрия, В мире, Штирия
Число жертв стрельбы в Граце увеличилось до девяти
Число жертв стрельбы в австрийском Граце возросло до девяти