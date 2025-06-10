https://ria.ru/20250610/grats-2022023607.html

Число жертв стрельбы в Граце увеличилось до девяти

Число жертв стрельбы в Граце увеличилось до девяти - РИА Новости, 10.06.2025

Число жертв стрельбы в Граце увеличилось до девяти

Число жертв в результате стрельбы в австрийском Граце выросло до 9, кроме того, сам нападавший также погиб, сообщила полиция Штирии. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:54:00+03:00

2025-06-10T14:54:00+03:00

2025-06-10T14:58:00+03:00

нападение на школу в граце

грац

австрия

в мире

штирия

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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Число жертв в результате стрельбы в австрийском Граце выросло до 9, кроме того, сам нападавший также погиб, сообщила полиция Штирии."Подтверждено десять погибших, включая самого нападавшего, и несколько тяжелораненых", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте правоохранителей Штирии в соцсети Х.Кроме того, отмечается, что полиция в настоящий момент исходит из того, что нападавший действовал в одиночку.Ранее бургомистр Эльке Кар австрийскому информагентству APA о восьми жертвах стрельбы: семерых учениках и одном взрослом.Как сообщалось ранее, во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооружение нападение. В больнице находятся несколько десятков пострадавших.

https://ria.ru/20250610/avstriya-2022015585.html

грац

австрия

штирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нападение на школу в граце, грац, австрия, в мире, штирия