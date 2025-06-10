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Число жертв стрельбы в Граце увеличилось до девяти - РИА Новости, 10.06.2025
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14:54 10.06.2025 (обновлено: 14:58 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/grats-2022023607.html
Число жертв стрельбы в Граце увеличилось до девяти
Число жертв стрельбы в Граце увеличилось до девяти - РИА Новости, 10.06.2025
Число жертв стрельбы в Граце увеличилось до девяти
Число жертв в результате стрельбы в австрийском Граце выросло до 9, кроме того, сам нападавший также погиб, сообщила полиция Штирии. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:54:00+03:00
2025-06-10T14:58:00+03:00
нападение на школу в граце
грац
австрия
в мире
штирия
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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Число жертв в результате стрельбы в австрийском Граце выросло до 9, кроме того, сам нападавший также погиб, сообщила полиция Штирии."Подтверждено десять погибших, включая самого нападавшего, и несколько тяжелораненых", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте правоохранителей Штирии в соцсети Х.Кроме того, отмечается, что полиция в настоящий момент исходит из того, что нападавший действовал в одиночку.Ранее бургомистр Эльке Кар австрийскому информагентству APA о восьми жертвах стрельбы: семерых учениках и одном взрослом.Как сообщалось ранее, во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооружение нападение. В больнице находятся несколько десятков пострадавших.
https://ria.ru/20250610/avstriya-2022015585.html
грац
австрия
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нападение на школу в граце, грац, австрия, в мире, штирия
Нападение на школу в Граце, Грац, Австрия, В мире, Штирия
Число жертв стрельбы в Граце увеличилось до девяти

Число жертв стрельбы в австрийском Граце возросло до девяти

© AP Photo / Kleine ZeitungПолицейские на месте стрельбы в школе в Граце
Полицейские на месте стрельбы в школе в Граце - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Kleine Zeitung
Полицейские на месте стрельбы в школе в Граце
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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Число жертв в результате стрельбы в австрийском Граце выросло до 9, кроме того, сам нападавший также погиб, сообщила полиция Штирии.
«
"Подтверждено десять погибших, включая самого нападавшего, и несколько тяжелораненых", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте правоохранителей Штирии в соцсети Х.
Кроме того, отмечается, что полиция в настоящий момент исходит из того, что нападавший действовал в одиночку.
Ранее бургомистр Эльке Кар австрийскому информагентству APA о восьми жертвах стрельбы: семерых учениках и одном взрослом.
Как сообщалось ранее, во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооружение нападение. В больнице находятся несколько десятков пострадавших.
Эвакуация учеников из австрийской школы - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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Нападение на школу в ГрацеГрацАвстрияВ миреШтирия
 
 
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