https://ria.ru/20250610/grats-2022000348.html
После стрельбы в австрийской школе госпитализировали 28 человек
После стрельбы в австрийской школе госпитализировали 28 человек - РИА Новости, 10.06.2025
После стрельбы в австрийской школе госпитализировали 28 человек
На данный момент 28 человек госпитализировано после стрельбы в школе в австрийском Граце, как минимум четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщает РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:38:00+03:00
2025-06-10T13:38:00+03:00
2025-06-10T13:48:00+03:00
в мире
грац
нападение на школу в граце
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. На данный момент 28 человек госпитализировано после стрельбы в школе в австрийском Граце, как минимум четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщает газета Kronen Zeitung.Как сообщалось ранее, во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооружение нападение. По информации СМИ, нападение совершил ученик средней школы. По данным бургомистра Граца, восемь человек, из них семеро детей, погибли при стрельбе в австрийской школе, есть множество тяжелораненых. Полиция подтвердила проведение масштабной операции в районе школы."В настоящее время в больницах проходят лечение 28 пострадавших. По меньшей мере у четырех из них ситуация крайне критическая, некоторым жертвам стреляли в голову", - говорится в материале.
https://ria.ru/20250610/frantsija-2021990222.html
грац
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в мире, грац, нападение на школу в граце
В мире, Грац, Нападение на школу в Граце
После стрельбы в австрийской школе госпитализировали 28 человек
Kronen Zeitung: после стрельбы в школе Граца госпитализировали 28 человек