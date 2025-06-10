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Людей из австрийской школы, в которой произошло нападение, эвакуировали - РИА Новости, 10.06.2025
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13:31 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/grats-2021997781.html
Людей из австрийской школы, в которой произошло нападение, эвакуировали
Людей из австрийской школы, в которой произошло нападение, эвакуировали - РИА Новости, 10.06.2025
Людей из австрийской школы, в которой произошло нападение, эвакуировали
Школа в австрийском Граце была эвакуирована, всех доставили в безопасное место, обстановка взята под контроль, сообщила полиция Штирии на фоне сообщений о... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:31:00+03:00
2025-06-10T13:31:00+03:00
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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Школа в австрийском Граце была эвакуирована, всех доставили в безопасное место, обстановка взята под контроль, сообщила полиция Штирии на фоне сообщений о нападении с погибшими. Как сообщалось ранее, во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооружение нападение. По информации СМИ, нападение совершил ученик средней школы. По данным бургомистра Граца, восемь человек, из них семеро детей, погибли при стрельбе в австрийской школе, есть множество тяжелораненых. Полиция подтвердила проведение масштабной операции в районе школы. "Школа эвакуирована, все доставлены в безопасное место… Дальнейшая опасность не предполагается", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте полиции Штирии в соцсети Х.
https://ria.ru/20250610/frantsija-2021990222.html
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Эвакуация учеников из австрийской школы
СМИ публикуют кадры эвакуации учеников из австрийского Граца, где школьник открыл стрельбу. Как заявляется, все происходило "под защитой вооруженных до зубов полицейских". По последним официальным данным, в результате стрельбы погибли 8 человек, из них семеро – дети. Однако, как утверждают некоторые СМИ, число жертв возросло до 11.
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в мире, грац, штирия
В мире, Грац, Штирия
Людей из австрийской школы, в которой произошло нападение, эвакуировали

В австрийском Граце эвакуировали школу, в которой произошла стрельба

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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Школа в австрийском Граце была эвакуирована, всех доставили в безопасное место, обстановка взята под контроль, сообщила полиция Штирии на фоне сообщений о нападении с погибшими.
Как сообщалось ранее, во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооружение нападение. По информации СМИ, нападение совершил ученик средней школы. По данным бургомистра Граца, восемь человек, из них семеро детей, погибли при стрельбе в австрийской школе, есть множество тяжелораненых. Полиция подтвердила проведение масштабной операции в районе школы.
"Школа эвакуирована, все доставлены в безопасное место… Дальнейшая опасность не предполагается", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте полиции Штирии в соцсети Х.
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Во Франции сотрудница средней школы погибла при нападении ученика
Вчера, 13:11
 
В миреГрацШтирия
 
 
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