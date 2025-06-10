https://ria.ru/20250610/grats-2021997781.html

Людей из австрийской школы, в которой произошло нападение, эвакуировали

Людей из австрийской школы, в которой произошло нападение, эвакуировали - РИА Новости, 10.06.2025

Людей из австрийской школы, в которой произошло нападение, эвакуировали

Школа в австрийском Граце была эвакуирована, всех доставили в безопасное место, обстановка взята под контроль, сообщила полиция Штирии на фоне сообщений о... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T13:31:00+03:00

2025-06-10T13:31:00+03:00

2025-06-10T13:31:00+03:00

в мире

грац

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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Школа в австрийском Граце была эвакуирована, всех доставили в безопасное место, обстановка взята под контроль, сообщила полиция Штирии на фоне сообщений о нападении с погибшими. Как сообщалось ранее, во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооружение нападение. По информации СМИ, нападение совершил ученик средней школы. По данным бургомистра Граца, восемь человек, из них семеро детей, погибли при стрельбе в австрийской школе, есть множество тяжелораненых. Полиция подтвердила проведение масштабной операции в районе школы. "Школа эвакуирована, все доставлены в безопасное место… Дальнейшая опасность не предполагается", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте полиции Штирии в соцсети Х.

https://ria.ru/20250610/frantsija-2021990222.html

грац

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Эвакуация учеников из австрийской школы СМИ публикуют кадры эвакуации учеников из австрийского Граца, где школьник открыл стрельбу. Как заявляется, все происходило "под защитой вооруженных до зубов полицейских". По последним официальным данным, в результате стрельбы погибли 8 человек, из них семеро – дети. Однако, как утверждают некоторые СМИ, число жертв возросло до 11. 2025-06-10T13:31 true PT1M01S

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в мире, грац, штирия