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Власти уточнили число погибших при стрельбе в австрийской школе - РИА Новости, 10.06.2025
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13:13 10.06.2025 (обновлено: 13:24 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/grats-2021992379.html
Власти уточнили число погибших при стрельбе в австрийской школе
Власти уточнили число погибших при стрельбе в австрийской школе - РИА Новости, 10.06.2025
Власти уточнили число погибших при стрельбе в австрийской школе
Среди погибших в результате стрельбы во вторник утром в школе в австрийском Граце семь учеников и один взрослый, сообщила бургомистр Эльке Кар австрийскому... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:13:00+03:00
2025-06-10T13:24:00+03:00
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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Среди погибших в результате стрельбы во вторник утром в школе в австрийском Граце семь учеников и один взрослый, сообщила бургомистр Эльке Кар австрийскому информагентству APA."Во время нападения в школе на улице Dreierschützengasse в Граце во вторник утром погибли девять человек. Среди погибших - семеро учеников и один взрослый", - сообщило информагентство, указав, что эту информацию ему подтвердила мэр города Эльке Кар.Вместе с жертвами нападения погиб и сам нападавший.По информации APA, на место происшествия отправился глава МВД Австрии Герхард Карнер.Во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооружение нападение. По информации СМИ, нападение совершил ученик средней школы. Полиция Штирии подтвердила проведение масштабной операции в районе школы.
https://ria.ru/20250415/strelba-2011469689.html
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Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников
Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников
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в мире, грац, австрия, штирия
В мире, Грац, Австрия, Штирия
Власти уточнили число погибших при стрельбе в австрийской школе

Кар: восемь человек погибли при стрельбе в школе австрийского Граца

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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Среди погибших в результате стрельбы во вторник утром в школе в австрийском Граце семь учеников и один взрослый, сообщила бургомистр Эльке Кар австрийскому информагентству APA.
"Во время нападения в школе на улице Dreierschützengasse в Граце во вторник утром погибли девять человек. Среди погибших - семеро учеников и один взрослый", - сообщило информагентство, указав, что эту информацию ему подтвердила мэр города Эльке Кар.
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Вместе с жертвами нападения погиб и сам нападавший.
По информации APA, на место происшествия отправился глава МВД Австрии Герхард Карнер.
Во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооружение нападение. По информации СМИ, нападение совершил ученик средней школы. Полиция Штирии подтвердила проведение масштабной операции в районе школы.
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