https://ria.ru/20250610/grats-2021992379.html

Власти уточнили число погибших при стрельбе в австрийской школе

Власти уточнили число погибших при стрельбе в австрийской школе - РИА Новости, 10.06.2025

Власти уточнили число погибших при стрельбе в австрийской школе

Среди погибших в результате стрельбы во вторник утром в школе в австрийском Граце семь учеников и один взрослый, сообщила бургомистр Эльке Кар австрийскому... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T13:13:00+03:00

2025-06-10T13:13:00+03:00

2025-06-10T13:24:00+03:00

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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Среди погибших в результате стрельбы во вторник утром в школе в австрийском Граце семь учеников и один взрослый, сообщила бургомистр Эльке Кар австрийскому информагентству APA."Во время нападения в школе на улице Dreierschützengasse в Граце во вторник утром погибли девять человек. Среди погибших - семеро учеников и один взрослый", - сообщило информагентство, указав, что эту информацию ему подтвердила мэр города Эльке Кар.Вместе с жертвами нападения погиб и сам нападавший.По информации APA, на место происшествия отправился глава МВД Австрии Герхард Карнер.Во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооружение нападение. По информации СМИ, нападение совершил ученик средней школы. Полиция Штирии подтвердила проведение масштабной операции в районе школы.

https://ria.ru/20250415/strelba-2011469689.html

https://ria.ru/20250610/frantsija-2021990222.html

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Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников 2025-06-10T13:13 true PT0M49S

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в мире, грац, австрия, штирия