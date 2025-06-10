https://ria.ru/20250610/grats-2021975894.html

В Австрии ученик напал на школу, есть погибшие

В Австрии ученик напал на школу, есть погибшие - РИА Новости, 10.06.2025

В Австрии ученик напал на школу, есть погибшие

Нападение в австрийском Граце совершил ученик средней школы, есть несколько тяжелораненых, среди них как учащиеся, так и преподаватели, сообщил телеканал ORF со РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:16:00+03:00

2025-06-10T12:16:00+03:00

2025-06-10T14:17:00+03:00

в мире

грац

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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Нападение в австрийском Граце совершил ученик средней школы, есть несколько тяжелораненых, среди них как учащиеся, так и преподаватели, сообщил телеканал ORF со ссылкой на полицию. Во вторник газета Kronen Zeitung сообщила, что в школе австрийского города Грац произошло вооруженное нападение. По информации издание, пять человек погибли. Проходит масштабная полицейская операция. "Нападение совершил ученик (средней - ред.) школы BORG на улице Dreierschützengasse. Уже подтверждено, что есть несколько тяжелораненых, среди них как учащиеся, так и преподаватели", - сообщил австрийский телеканал ORF со ссылкой на представителя полиции. По данным телеканала, эвакуация здания школы продолжается.

https://ria.ru/20250415/strelba-2011469689.html

грац

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в мире, грац