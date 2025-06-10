Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли законопроекты о защите трудовых прав мобилизованных - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/gosduma-2022120734.html
В Госдуму внесли законопроекты о защите трудовых прав мобилизованных
В Госдуму внесли законопроекты о защите трудовых прав мобилизованных - РИА Новости, 10.06.2025
В Госдуму внесли законопроекты о защите трудовых прав мобилизованных
Кабмин внес в Госдуму пакет законопроектов, которые направлены на защиту трудовых прав граждан, проходивших военную службу по мобилизации, а также контрактников РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T20:37:00+03:00
2025-06-10T20:37:00+03:00
общество
госдума рф
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Кабмин внес в Госдуму пакет законопроектов, которые направлены на защиту трудовых прав граждан, проходивших военную службу по мобилизации, а также контрактников и добровольцев, документы доступны в думской электронной базе. "Проект федерального закона… разработан в целях материальной поддержки лиц, не возобновивших по состоянию здоровья действие трудового договора (государственную гражданскую службу) в течение трех месяцев после окончания военной службы либо после исключения из добровольческого формирования в связи с окончанием срока контракта", - сообщается в пояснительной записке к одному из проектов. Проектами предлагается продлить срок, в течение которого бывший мобилизованный может выйти на работу, если он временно нетрудоспособен. В документах отмечается, что в настоящее время, если работник не вышел на работу в течение трёх месяцев после службы, его могут уволить. Законопроектами позволяется сохранить за ним место в случае болезни. Продление предусматривается именно на период временной нетрудоспособности, чтобы избежать увольнения по невыходу. Также расширяется право на получение пособия по временной нетрудоспособности. Согласно действующему законодательству, его не назначают, если человек болен в период приостановления трудового договора, что лишает дохода тех, кто после службы не может выйти на работу из-за болезни. Проектами предлагается выплачивать пособие за весь период нетрудоспособности, включая первые три дня, за счёт Фонда пенсионного и социального страхования. Также предусматриваются изменения для госслужащих. В сопроводительных документах уточняется, что срок приостановки службы может быть продлён на период болезни после возвращения из армии или добровольческого формирования. Сообщается, что в этот период служащего нельзя будет уволить, что является дополнительной гарантией от потери работы по уважительной причине.
https://ria.ru/20250610/gosduma-2022061047.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, сво
Общество, Госдума РФ, СВО
В Госдуму внесли законопроекты о защите трудовых прав мобилизованных

Правительство внесло в Госдуму проекты о защите трудовых прав мобилизованных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Кабмин внес в Госдуму пакет законопроектов, которые направлены на защиту трудовых прав граждан, проходивших военную службу по мобилизации, а также контрактников и добровольцев, документы доступны в думской электронной базе.
"Проект федерального закона… разработан в целях материальной поддержки лиц, не возобновивших по состоянию здоровья действие трудового договора (государственную гражданскую службу) в течение трех месяцев после окончания военной службы либо после исключения из добровольческого формирования в связи с окончанием срока контракта", - сообщается в пояснительной записке к одному из проектов.
Проектами предлагается продлить срок, в течение которого бывший мобилизованный может выйти на работу, если он временно нетрудоспособен. В документах отмечается, что в настоящее время, если работник не вышел на работу в течение трёх месяцев после службы, его могут уволить. Законопроектами позволяется сохранить за ним место в случае болезни. Продление предусматривается именно на период временной нетрудоспособности, чтобы избежать увольнения по невыходу.
Также расширяется право на получение пособия по временной нетрудоспособности. Согласно действующему законодательству, его не назначают, если человек болен в период приостановления трудового договора, что лишает дохода тех, кто после службы не может выйти на работу из-за болезни. Проектами предлагается выплачивать пособие за весь период нетрудоспособности, включая первые три дня, за счёт Фонда пенсионного и социального страхования.
Также предусматриваются изменения для госслужащих. В сопроводительных документах уточняется, что срок приостановки службы может быть продлён на период болезни после возвращения из армии или добровольческого формирования. Сообщается, что в этот период служащего нельзя будет уволить, что является дополнительной гарантией от потери работы по уважительной причине.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
ГД приняла в первом чтении проект о сроках олимпиад для участников СВО
Вчера, 17:00
 
ОбществоГосдума РФСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала