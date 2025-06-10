https://ria.ru/20250610/gosduma-2022120734.html

В Госдуму внесли законопроекты о защите трудовых прав мобилизованных

В Госдуму внесли законопроекты о защите трудовых прав мобилизованных - РИА Новости, 10.06.2025

В Госдуму внесли законопроекты о защите трудовых прав мобилизованных

Кабмин внес в Госдуму пакет законопроектов, которые направлены на защиту трудовых прав граждан, проходивших военную службу по мобилизации, а также контрактников РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T20:37:00+03:00

2025-06-10T20:37:00+03:00

2025-06-10T20:37:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Кабмин внес в Госдуму пакет законопроектов, которые направлены на защиту трудовых прав граждан, проходивших военную службу по мобилизации, а также контрактников и добровольцев, документы доступны в думской электронной базе. "Проект федерального закона… разработан в целях материальной поддержки лиц, не возобновивших по состоянию здоровья действие трудового договора (государственную гражданскую службу) в течение трех месяцев после окончания военной службы либо после исключения из добровольческого формирования в связи с окончанием срока контракта", - сообщается в пояснительной записке к одному из проектов. Проектами предлагается продлить срок, в течение которого бывший мобилизованный может выйти на работу, если он временно нетрудоспособен. В документах отмечается, что в настоящее время, если работник не вышел на работу в течение трёх месяцев после службы, его могут уволить. Законопроектами позволяется сохранить за ним место в случае болезни. Продление предусматривается именно на период временной нетрудоспособности, чтобы избежать увольнения по невыходу. Также расширяется право на получение пособия по временной нетрудоспособности. Согласно действующему законодательству, его не назначают, если человек болен в период приостановления трудового договора, что лишает дохода тех, кто после службы не может выйти на работу из-за болезни. Проектами предлагается выплачивать пособие за весь период нетрудоспособности, включая первые три дня, за счёт Фонда пенсионного и социального страхования. Также предусматриваются изменения для госслужащих. В сопроводительных документах уточняется, что срок приостановки службы может быть продлён на период болезни после возвращения из армии или добровольческого формирования. Сообщается, что в этот период служащего нельзя будет уволить, что является дополнительной гарантией от потери работы по уважительной причине.

https://ria.ru/20250610/gosduma-2022061047.html

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