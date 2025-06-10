Рейтинг@Mail.ru
ГД приняла в первом чтении проект о сроках олимпиад для участников СВО - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/gosduma-2022061047.html
ГД приняла в первом чтении проект о сроках олимпиад для участников СВО
ГД приняла в первом чтении проект о сроках олимпиад для участников СВО - РИА Новости, 10.06.2025
ГД приняла в первом чтении проект о сроках олимпиад для участников СВО
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить период участия в СВО из сроков действия результатов школьных РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:00:00+03:00
2025-06-10T17:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
сво
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить период участия в СВО из сроков действия результатов школьных олимпиад, которые позволяют поступить в вузы без вступительных испытаний. Проект в Госдуму внесли депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Законопроектом предлагается исключить периоды прохождения срочной службы, военной службы по мобилизации, по контракту, участия в специальной военной операции, в том числе в организациях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, участия в действиях по отражению вооруженного вторжения или провокации на границе страны и в приграничных территориях субъектов, из периодов действия результатов олимпиад, сказано в пояснительной записке. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит обеспечить возможность беспрепятственного продолжения обучения в высших учебных заведениях после выполнения воинских задач.
https://realty.ria.ru/20250523/gosduma-2018663226.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, сво, образование
Специальная военная операция на Украине, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, СВО, Образование
ГД приняла в первом чтении проект о сроках олимпиад для участников СВО

ГД может исключить период участия в СВО из сроков действия результатов олимпиад

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить период участия в СВО из сроков действия результатов школьных олимпиад, которые позволяют поступить в вузы без вступительных испытаний.
Проект в Госдуму внесли депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.
Законопроектом предлагается исключить периоды прохождения срочной службы, военной службы по мобилизации, по контракту, участия в специальной военной операции, в том числе в организациях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, участия в действиях по отражению вооруженного вторжения или провокации на границе страны и в приграничных территориях субъектов, из периодов действия результатов олимпиад, сказано в пояснительной записке.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит обеспечить возможность беспрепятственного продолжения обучения в высших учебных заведениях после выполнения воинских задач.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Госдуме проработают вопрос льготной ипотеки для участников СВО
23 мая, 14:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПРСВООбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала