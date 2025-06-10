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ГД приняла в первом чтении проект о сроках олимпиад для участников СВО
ГД приняла в первом чтении проект о сроках олимпиад для участников СВО - РИА Новости, 10.06.2025
ГД приняла в первом чтении проект о сроках олимпиад для участников СВО
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить период участия в СВО из сроков действия результатов школьных РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:00:00+03:00
2025-06-10T17:00:00+03:00
2025-06-10T17:00:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить период участия в СВО из сроков действия результатов школьных олимпиад, которые позволяют поступить в вузы без вступительных испытаний. Проект в Госдуму внесли депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Законопроектом предлагается исключить периоды прохождения срочной службы, военной службы по мобилизации, по контракту, участия в специальной военной операции, в том числе в организациях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, участия в действиях по отражению вооруженного вторжения или провокации на границе страны и в приграничных территориях субъектов, из периодов действия результатов олимпиад, сказано в пояснительной записке. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит обеспечить возможность беспрепятственного продолжения обучения в высших учебных заведениях после выполнения воинских задач.
https://realty.ria.ru/20250523/gosduma-2018663226.html
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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, сво, образование
Специальная военная операция на Украине, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, СВО, Образование
ГД приняла в первом чтении проект о сроках олимпиад для участников СВО
ГД может исключить период участия в СВО из сроков действия результатов олимпиад