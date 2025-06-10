https://ria.ru/20250610/gosduma-2022017493.html

Госдума приняла закон о заморозке имущества причастных к диверсиям

Госдума приняла закон о заморозке имущества причастных к диверсиям - РИА Новости, 10.06.2025

Госдума приняла закон о заморозке имущества причастных к диверсиям

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о заморозке денежных средств и иного имущества лиц, причастных к диверсиям и их финансированию. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:43:00+03:00

2025-06-10T14:43:00+03:00

2025-06-10T14:43:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о заморозке денежных средств и иного имущества лиц, причастных к диверсиям и их финансированию. Документ дает межведомственной комиссии (МВК) по противодействию финансированию терроризма полномочия принимать решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц при наличии достаточных оснований подозревать их в причастности к диверсионной деятельности, в том числе к финансированию диверсии. Соответствующие изменения вносятся в статью 74 закона о противодействии отмыванию преступных доходов (115-ФЗ). Их реализация позволит повысить уровень антидиверсионной защищенности объектов критической инфраструктуры. В настоящее время такими полномочиями МВК обладает в отношении лиц, причастных к террористической деятельности и ее финансированию. Диверсионная же деятельность законом 115-ФЗ не охватывается, в связи с чем отсутствует возможность блокировать средства, необходимые для совершения диверсий, следует из пояснительной записки. В ней подчеркивается, что в нынешней общественно-политической обстановке повышение антидиверсионной защищенности объектов жизнеобеспечения населения, организаций ОПК, атомного энергопромышленного комплекса, ТЭК, объектов транспортной инфраструктуры, а также других критически важных и потенциально опасных объектов является одной из приоритетных задач обеспечения государственной и общественной безопасности. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20250610/fsb-2021942437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, общество, россия