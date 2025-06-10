https://ria.ru/20250610/gosduma-2022008401.html

Госдума приняла закон о выдаче справок по счетам несовершеннолетних

Госдума приняла закон о выдаче справок по счетам несовершеннолетних - РИА Новости, 10.06.2025

Госдума приняла закон о выдаче справок по счетам несовершеннолетних

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, согласно которому банки должны выдавать справки по счетам и вкладам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:13:00+03:00

2025-06-10T14:13:00+03:00

2025-06-10T14:13:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, согласно которому банки должны выдавать справки по счетам и вкладам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет не только им самим, но и их законным представителям, то есть родителям, усыновителям, опекунам или попечителям. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний признан полностью дееспособным. Например, если он вступил в брак (в разрешенных законом случаях) до достижения 18 лет; или начиная с 16 лет работает по трудовому договору, в том числе по контракту; либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Для проверки сведений о законных представителях несовершеннолетнего банки будут использовать систему межведомственного электронного взаимодействия. Через нее они будут получать информацию из Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере, оператором которой является Соцфонд РФ. В случае отсутствия сведений о таких лицах в этой информсистеме банки будут выдавать справки на основании свидетельства о рождении, или свидетельства об усыновлении (удочерении), или акта органа опеки о назначении попечителя. Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности". Новый закон должен вступить в силу с 1 июля 2026 года. Он призван исключить оформление банковских карт и иных платежных инструментов несовершеннолетними за денежное вознаграждение, а также использование платежных карт подростков для совершения хищений. Согласно пояснительной записке, зачастую встречаются противоправные случаи с использованием дебетовых банковских карт, полученных несовершеннолетними без согласия их законных представителей. Встречаются также и случаи финансового мошенничества, когда злоумышленники выкупают у подростков банковские карты и используют их для перевода (с последующим обналичиванием) средств обманутых граждан.

https://ria.ru/20250606/podrostok-2021306397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, госдума рф, общество