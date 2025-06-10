https://ria.ru/20250610/gosduma-2022007130.html

Госдума приняла во втором чтении проект о корректировке бюджета на 2025 год

Госдума приняла во втором чтении проект о корректировке бюджета на 2025 год - РИА Новости, 10.06.2025

Госдума приняла во втором чтении проект о корректировке бюджета на 2025 год

Госдума приняла во втором чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:08:00+03:00

2025-06-10T14:08:00+03:00

2025-06-10T14:08:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов рублей. Третье чтение запланировано на 11 июня. Согласно документу, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей, а оценка инфляции - до 7,6% с 4,5%. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП. При этом приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок к законопроекту, предусматривающих перераспределение средств в текущем году по отдельным направлениям. Так, 930,388 миллиона рублей пойдут на субсидию АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций" для предоставления грантов российским организациям на проведение НИОКР в рамках реализации инновационных проектов по разработке (доработке) и созданию производства продукции под требования крупных корпораций в приоритетных отраслях промышленности. АНО "Университет Иннополис" предоставляется субсидия в 1,25 миллиарда рублей на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам от внешних провайдеров для обучающихся и педагогического состава образовательных организаций. Кроме того, на 12,983 миллиарда рублей (до 25,966 миллиарда рублей) увеличиваются субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники. А корпорация "Туризм.РФ" в 2025 году по решению правительства будет вправе использовать средства неиспользованных взносов РФ в ее уставный капитал в размере 1,726 миллиарда рублей. Корпорация сможет направить их на льготные займы туристическим организациям, работающим в муниципальных образованиях Анапы и в Темрюкском муниципальном районе Краснодарского края, пострадавшим в связи с отменой весенних и летних бронирований из-за разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Первый замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова в понедельник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам поясняла, что это связано с решением комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. По ее словам, средства, оставшиеся от ранее предоставленных взносов в корпорацию "Туризм.РФ", предлагается "разрешить направлять в том числе на поддержку отелей, которые находятся в зоне закрытия пляжей, и предоставить им льготные займы на поддержание деятельности".

https://ria.ru/20250528/byudzhet-2019558038.html

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экономика, россия, анапа, краснодарский край, ирина окладникова, госдума рф