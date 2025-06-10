https://ria.ru/20250610/gosduma-2021921235.html

В Госдуме предложили приравнять логотип Renault к фашистской символике

В Госдуме предложили приравнять логотип Renault к фашистской символике - РИА Новости, 10.06.2025

В Госдуме предложили приравнять логотип Renault к фашистской символике

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил приравнять логотип автоконцерна Renault к фашистской символике, в случае начала производства БПЛА... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T05:52:00+03:00

2025-06-10T05:52:00+03:00

2025-06-10T05:52:00+03:00

renault s.a

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил приравнять логотип автоконцерна Renault к фашистской символике, в случае начала производства БПЛА на Украине. Ранее радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники сообщила, что французский автомобильный концерн Renault будет производить беспилотники на Украине. Сама компания подтвердила, что французское правительство связалось с ней, однако заявила, что "на данном этапе никакого решения принято не было", отмечало СМИ. "Предлагаю, в случае начала производства беспилотников на Украине, приравняв логотип Renault к запрещенной фашистской символике, что станет своего рода блоком для автоконцерна на работу в России", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, руководство автоконцерна Renault не может не знать о том, что киевский режим, сплошь состоящий из "военных преступников и нацистов", целенаправленно использует беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру и убийство мирных граждан.

https://ria.ru/20250610/mask-2021910052.html

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renault s.a, госдума рф