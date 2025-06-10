https://ria.ru/20250610/gosduma-2021919525.html

В Госдуму внесут проект о запрете на продажу энергетиков около школ

В Госдуму внесут проект о запрете на продажу энергетиков около школ - РИА Новости, 10.06.2025

В Госдуму внесут проект о запрете на продажу энергетиков около школ

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить продавать энергетики на... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T05:22:00+03:00

2025-06-10T05:22:00+03:00

2025-06-10T05:22:00+03:00

общество

россия

тюменская область

республика калмыкия

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить продавать энергетики на территории и вблизи медицинских, спортивных и образовательных учреждений, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. "Законопроект направлен на расширение действующих ограничений, установленных Федеральным законом № 304-ФЗ, в части регулирования условий и мест розничной торговли безалкогольными тонизирующими напитками, в том числе энергетическими", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Предлагаемые проектом изменения конкретизируют перечень территорий, на которых розничная торговля указанными напитками подлежит запрету. Это территории, предназначенные для оказания образовательных, медицинских, спортивных, культурных, молодежных и иных социальных услуг, а также объекты транспортной инфраструктуры городского и пригородного сообщения. Кроме того, законопроектом вводится норма о запрете торговли на расстоянии менее ста метров по прямой линии от образовательных учреждений, по аналогии с установленными ранее ограничениями в отношении алкогольной продукции и табака. "Предлагаю запретить розничную продажу энергетиков на территориях и в помещениях образовательных, спортивных, медицинских, санаторно-курортных учреждений. Энергетики не должны продаваться на всех видах общественного транспорта, в помещениях органов государственной и муниципальной власти, в учреждениях культуры", - сказал Миронов РИА Новости. Он напомнил, что с 1 марта этого года в России вступил в силу федеральный закон, который ввел запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. "Это абсолютно правильная мера. Тем более, научные исследования не раз подтверждали, что на фоне употребления энергетиков у людей повышается уровень тревожности, нарушается сон, возникает тахикардия, перепады артериального давления, а в ряде случаев – развивается психофизиологическая зависимость", - добавил политик. Миронов считает, что больше всего энергетики бьют по здоровью детей, и именно поэтому депутаты Госдумы от фракции СРЗП предлагают ввести дополнительные ограничения, параллельно запретив их продажу во многих других учреждениях. Лидер партии также рассказал, что в настоящее время в рамках федерального закона региональные власти могут устанавливать дополнительные ограничения, и некоторые территории сразу же пошли по этому пути. "Продавать энергетические напитки нельзя в зданиях образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждений в Тюменской области, Калмыкии, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республики. С 1 сентября 2025 года аналогичные правила заработают в Московской области, Республике Башкортостан и других регионах, а значит тоже самое нужно вводить в масштабах всей страны", – заключил Миронов.

https://ria.ru/20250529/gosduma-2019678189.html

https://ria.ru/20250522/gd-2018399847.html

https://ria.ru/20250512/gosduma-2016402705.html

россия

тюменская область

республика калмыкия

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общество, россия, тюменская область, республика калмыкия, сергей миронов, госдума рф