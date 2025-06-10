Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о запрете на продажу энергетиков около школ - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:22 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/gosduma-2021919525.html
В Госдуму внесут проект о запрете на продажу энергетиков около школ
В Госдуму внесут проект о запрете на продажу энергетиков около школ - РИА Новости, 10.06.2025
В Госдуму внесут проект о запрете на продажу энергетиков около школ
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить продавать энергетики на... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T05:22:00+03:00
2025-06-10T05:22:00+03:00
общество
россия
тюменская область
республика калмыкия
сергей миронов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156016/27/1560162765_0:0:2778:1563_1920x0_80_0_0_c247820063841e7aef066631970de548.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить продавать энергетики на территории и вблизи медицинских, спортивных и образовательных учреждений, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. "Законопроект направлен на расширение действующих ограничений, установленных Федеральным законом № 304-ФЗ, в части регулирования условий и мест розничной торговли безалкогольными тонизирующими напитками, в том числе энергетическими", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Предлагаемые проектом изменения конкретизируют перечень территорий, на которых розничная торговля указанными напитками подлежит запрету. Это территории, предназначенные для оказания образовательных, медицинских, спортивных, культурных, молодежных и иных социальных услуг, а также объекты транспортной инфраструктуры городского и пригородного сообщения. Кроме того, законопроектом вводится норма о запрете торговли на расстоянии менее ста метров по прямой линии от образовательных учреждений, по аналогии с установленными ранее ограничениями в отношении алкогольной продукции и табака. "Предлагаю запретить розничную продажу энергетиков на территориях и в помещениях образовательных, спортивных, медицинских, санаторно-курортных учреждений. Энергетики не должны продаваться на всех видах общественного транспорта, в помещениях органов государственной и муниципальной власти, в учреждениях культуры", - сказал Миронов РИА Новости. Он напомнил, что с 1 марта этого года в России вступил в силу федеральный закон, который ввел запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. "Это абсолютно правильная мера. Тем более, научные исследования не раз подтверждали, что на фоне употребления энергетиков у людей повышается уровень тревожности, нарушается сон, возникает тахикардия, перепады артериального давления, а в ряде случаев – развивается психофизиологическая зависимость", - добавил политик. Миронов считает, что больше всего энергетики бьют по здоровью детей, и именно поэтому депутаты Госдумы от фракции СРЗП предлагают ввести дополнительные ограничения, параллельно запретив их продажу во многих других учреждениях. Лидер партии также рассказал, что в настоящее время в рамках федерального закона региональные власти могут устанавливать дополнительные ограничения, и некоторые территории сразу же пошли по этому пути. "Продавать энергетические напитки нельзя в зданиях образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждений в Тюменской области, Калмыкии, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республики. С 1 сентября 2025 года аналогичные правила заработают в Московской области, Республике Башкортостан и других регионах, а значит тоже самое нужно вводить в масштабах всей страны", – заключил Миронов.
https://ria.ru/20250529/gosduma-2019678189.html
https://ria.ru/20250522/gd-2018399847.html
https://ria.ru/20250512/gosduma-2016402705.html
россия
тюменская область
республика калмыкия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156016/27/1560162765_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_36d70668253cb012eab3d59060d9a3a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, тюменская область, республика калмыкия, сергей миронов, госдума рф
Общество, Россия, Тюменская область, Республика Калмыкия, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о запрете на продажу энергетиков около школ

Депутаты СРЗП внесут проект о запрете на продажу энергетиков около школ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить продавать энергетики на территории и вблизи медицинских, спортивных и образовательных учреждений, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В Госдуму внесут проект о возмещении расходов работников на оборудование
29 мая, 00:19
"Законопроект направлен на расширение действующих ограничений, установленных Федеральным законом № 304-ФЗ, в части регулирования условий и мест розничной торговли безалкогольными тонизирующими напитками, в том числе энергетическими", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Предлагаемые проектом изменения конкретизируют перечень территорий, на которых розничная торговля указанными напитками подлежит запрету. Это территории, предназначенные для оказания образовательных, медицинских, спортивных, культурных, молодежных и иных социальных услуг, а также объекты транспортной инфраструктуры городского и пригородного сообщения. Кроме того, законопроектом вводится норма о запрете торговли на расстоянии менее ста метров по прямой линии от образовательных учреждений, по аналогии с установленными ранее ограничениями в отношении алкогольной продукции и табака.
"Предлагаю запретить розничную продажу энергетиков на территориях и в помещениях образовательных, спортивных, медицинских, санаторно-курортных учреждений. Энергетики не должны продаваться на всех видах общественного транспорта, в помещениях органов государственной и муниципальной власти, в учреждениях культуры", - сказал Миронов РИА Новости.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Госдуму внесут проект об улучшении жилищных условий для учителей
22 мая, 08:36
Он напомнил, что с 1 марта этого года в России вступил в силу федеральный закон, который ввел запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. "Это абсолютно правильная мера. Тем более, научные исследования не раз подтверждали, что на фоне употребления энергетиков у людей повышается уровень тревожности, нарушается сон, возникает тахикардия, перепады артериального давления, а в ряде случаев – развивается психофизиологическая зависимость", - добавил политик.
Миронов считает, что больше всего энергетики бьют по здоровью детей, и именно поэтому депутаты Госдумы от фракции СРЗП предлагают ввести дополнительные ограничения, параллельно запретив их продажу во многих других учреждениях.
Лидер партии также рассказал, что в настоящее время в рамках федерального закона региональные власти могут устанавливать дополнительные ограничения, и некоторые территории сразу же пошли по этому пути.
"Продавать энергетические напитки нельзя в зданиях образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждений в Тюменской области, Калмыкии, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республики. С 1 сентября 2025 года аналогичные правила заработают в Московской области, Республике Башкортостан и других регионах, а значит тоже самое нужно вводить в масштабах всей страны", – заключил Миронов.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Госдуму внесут проект о юридической помощи по подготовке исков к Германии
12 мая, 01:17
 
ОбществоРоссияТюменская областьРеспублика КалмыкияСергей МироновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала