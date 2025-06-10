В ГД рассказали об изменениях в Трудовом кодексе, связанных с отпусками
Стенякина: отпуск могут получить родственники получившего ранение участника СВО
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Согласно внесенным в апреле поправкам в Трудовой кодекс России супругам и родителям участников СВО может быть предоставлен неоплачиваемый отпуск до 35 дней в случае, если военнослужащий получил ранение, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.
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"В начале апреля текущего года президент подписал поправки, соавтором которых я являюсь, в статью 128 Трудового кодекса РФ. Таким образом, в законодательство внесли новую гарантию для супругов и родителей военнослужащих-участников СВО. Теперь им необходимо предоставлять до 35 дней отпуска за свой счет в году в случае, если военнослужащий получил ранение", — сказала Стенякина.
По ее словам, распространяться такое право будет также на близких тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ или войска Росгвардии. Парламентарий уточнила, что работодатель в таком отпуске отказать не сможет, если у того, кто за ним обращается, есть медицинское заключение.
"Еще одна мера поддержки коснется близких погибших бойцов-участников СВО. В таком случае сотрудникам надо будет предоставить до 14 календарных дней отпуска за свой счет. Хочу напомнить, что аналогичное право в перечисленных случаях есть у родителей и супругов сотрудников правоохранительных органов, работников противопожарной службы, таможни, учреждений органов уголовно-исполнительной системы органов принудительного исполнения, сотрудников, проходящих службу в войсках национальной гвардии. Чтобы взять отпуск без сохранения зарплаты на любой срок, сотруднику следует составить письменное заявление на имя руководителя", — подчеркнула она.
Стенякина добавила, что главной целью законодательных изменений является расширение трудовых прав сотрудников, ухаживающих за родственниками, которые принимали участие в СВО. Депутат отметила, что работодатель не имеет права отказать этой категории сотрудников в просьбе предоставить неоплачиваемый отпуск ни при каких условиях.