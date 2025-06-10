https://ria.ru/20250610/glava-2022055171.html

Глава МВД Австрии подтвердил информацию о девяти погибших в Граце

Глава МВД Австрии подтвердил информацию о девяти погибших в Граце - РИА Новости, 10.06.2025

Глава МВД Австрии подтвердил информацию о девяти погибших в Граце

Девять человек погибли, по меньшей мере 12 пострадали в результате стрельбы в школе австрийского города Грац, сообщил глава МВД республики Герхард Карнер. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:44:00+03:00

2025-06-10T16:44:00+03:00

2025-06-10T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Девять человек погибли, по меньшей мере 12 пострадали в результате стрельбы в школе австрийского города Грац, сообщил глава МВД республики Герхард Карнер."На данный момент в результате этой национальной трагедии погибли девять человек, шесть женщин и трое мужчин, еще двенадцать получили ранения, в некоторых случаях тяжелые. Десятый погибший - это сам преступник, и я также могу подтвердить на данном этапе, что он действовал в одиночку", - заявил Карнер на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал ORF."Предполагаемый преступник, согласно текущему расследованию, покончил жизнь самоубийством в туалете", - сообщил на пресс-конференции представитель полиции.По его словам, преступник использовал два огнестрельных оружия, которые были найдены на месте преступления, оружие проходит криминалистическую экспертизу. По предварительной информации, у него было при себе длинноствольное и короткоствольное оружие.Во вторник утром в школе австрийского города Грац произошло вооружение нападение. Полиция подтвердила, что в результате стрельбы погибли 9 человек. Кроме того, по информации правоохранителей, нападавший также погиб. По предварительной информации, он действовал в одиночку. В больнице находятся несколько десятков пострадавших. Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австрии, обращений от соотечественников в связи с трагедией в Граце к российским дипломатам не поступало.По данным СМИ, нападавшему было 22 года, он считал себя жертвой издевательств, его обнаружили мертвым в туалете.По информации местных СМИ, сегодняшняя трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением с применением огнестрельного оружия на школу. С 1993 года в стране было ещё четыре подобных инцидента, включая тяжёлые ранения и случаи со смертельным исходом, последний из которых произошёл в 2018 году, когда призывник ранил 19-летнего подростка перед школьным центром в Мистельбахе.Свои соболезнования в связи с трагедией выразили канцлер и президент Австрии, министры и главы партий страны, а также мировые лидеры.

https://ria.ru/20250610/avstriya-2022000574.html

https://ria.ru/20250610/avstriya-2022015585.html

https://ria.ru/20250610/grats-2022000348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, австрия, грац