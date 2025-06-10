https://ria.ru/20250610/glava-2021957206.html

Глава МИД Белоруссии считает, что Украина не готова к миру

Глава МИД Белоруссии считает, что Украина не готова к миру - РИА Новости, 10.06.2025

Глава МИД Белоруссии считает, что Украина не готова к миру

Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:46:00+03:00

2025-06-10T10:46:00+03:00

2025-06-10T11:06:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в эфире телеканала "Россия 24"."Пока мне не кажется, что готовы к миру там. То, что Россия готова и все эти предложения, которые были по обмену пленными, по передаче погибших тел. Я вообще вам скажу, это свинство не забирать тела", - сказал он."Понятно, для тебя там политически может быть невыгодно деньги платить, признать, что их 6 тысяч и так далее. Ну а родственники? А близкие? Это же в православной традиции похоронить человека", - добавил Рыженков.Ранее Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, второй раунд прошел 2 июня. На встрече стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил ранее помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ не состоялась.

https://ria.ru/20250610/tramp-2021916708.html

https://ria.ru/20250610/ukraina-2021909047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, украина, в мире