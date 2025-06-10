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Гладков заявил об угрозе повторного удара БПЛА по заправке в Белгороде - РИА Новости, 10.06.2025
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13:59 10.06.2025 (обновлено: 14:01 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/gladkov-2022005127.html
Гладков заявил об угрозе повторного удара БПЛА по заправке в Белгороде
Гладков заявил об угрозе повторного удара БПЛА по заправке в Белгороде - РИА Новости, 10.06.2025
Гладков заявил об угрозе повторного удара БПЛА по заправке в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после удара БПЛА ВСУ по заправке в Белгороде заявил об угрозе повторной атаки, оперативные службы на месте... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:59:00+03:00
2025-06-10T14:01:00+03:00
россия
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после удара БПЛА ВСУ по заправке в Белгороде заявил об угрозе повторной атаки, оперативные службы на месте перекрывают движение, разбирают завалы."Есть угроза удара второго беспилотника. Работают только оперативные службы и самооборона: перекрывают движение, разбирают завалы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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россия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы украины
Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород, Вооруженные силы Украины
Гладков заявил об угрозе повторного удара БПЛА по заправке в Белгороде

Гладков: есть угроза удара второго беспилотника по заправке в Белгороде

© Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки беспилотника ВСУ здания заправки в Белгороде
Последствия атаки беспилотника ВСУ здания заправки в Белгороде - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки беспилотника ВСУ здания заправки в Белгороде
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после удара БПЛА ВСУ по заправке в Белгороде заявил об угрозе повторной атаки, оперативные службы на месте перекрывают движение, разбирают завалы.
"Есть угроза удара второго беспилотника. Работают только оперативные службы и самооборона: перекрывают движение, разбирают завалы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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РоссияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородВооруженные силы Украины
 
 
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