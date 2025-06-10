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Гладков заявил об угрозе повторного удара БПЛА по заправке в Белгороде
Гладков заявил об угрозе повторного удара БПЛА по заправке в Белгороде - РИА Новости, 10.06.2025
Гладков заявил об угрозе повторного удара БПЛА по заправке в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после удара БПЛА ВСУ по заправке в Белгороде заявил об угрозе повторной атаки, оперативные службы на месте... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:59:00+03:00
2025-06-10T13:59:00+03:00
2025-06-10T14:01:00+03:00
россия
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после удара БПЛА ВСУ по заправке в Белгороде заявил об угрозе повторной атаки, оперативные службы на месте перекрывают движение, разбирают завалы."Есть угроза удара второго беспилотника. Работают только оперативные службы и самооборона: перекрывают движение, разбирают завалы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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россия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы украины
Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород, Вооруженные силы Украины
Гладков заявил об угрозе повторного удара БПЛА по заправке в Белгороде
Гладков: есть угроза удара второго беспилотника по заправке в Белгороде