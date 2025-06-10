https://ria.ru/20250610/gladkov-2022005127.html

Гладков заявил об угрозе повторного удара БПЛА по заправке в Белгороде

Гладков заявил об угрозе повторного удара БПЛА по заправке в Белгороде - РИА Новости, 10.06.2025

Гладков заявил об угрозе повторного удара БПЛА по заправке в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после удара БПЛА ВСУ по заправке в Белгороде заявил об угрозе повторной атаки, оперативные службы на месте... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T13:59:00+03:00

2025-06-10T13:59:00+03:00

2025-06-10T14:01:00+03:00

россия

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после удара БПЛА ВСУ по заправке в Белгороде заявил об угрозе повторной атаки, оперативные службы на месте перекрывают движение, разбирают завалы."Есть угроза удара второго беспилотника. Работают только оперативные службы и самооборона: перекрывают движение, разбирают завалы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250521/prigovor-2018361775.html

россия

белгородская область

белгород

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россия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы украины