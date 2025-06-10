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ВСУ атаковали здание заправки в Белгороде
ВСУ атаковали здание заправки в Белгороде - РИА Новости, 10.06.2025
ВСУ атаковали здание заправки в Белгороде
Украинский БПЛА ударил по заправке в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:54:00+03:00
2025-06-10T13:54:00+03:00
2025-06-10T16:41:00+03:00
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 10 июн — РИА Новости. Украинский БПЛА ударил по заправке в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Беспилотник ВСУ атаковал здание заправки в Белгороде. Выехал на место. До последнего надеялись на лучшее", — написал он в Telegram-канале.Погибла женщина. Спасатели достали ее тело из-под завалов обрушившегося здания. Четверо ранены. Они в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших доставили в городскую больницу № 2.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшей.Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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Происшествие на заправочной станции в Белгороде
Пять человек пострадали, один погиб в результате происшествия в минимаркете в Белгороде, спасатели разбирают завалы, сообщило МЧС.
2025-06-10T13:54
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белгород, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали здание заправки в Белгороде
Гладков: при атаке украинского БПЛА на АЗС в Белгороде погиб мирный житель