https://ria.ru/20250610/gladkov-2022003863.html

ВСУ атаковали здание заправки в Белгороде

ВСУ атаковали здание заправки в Белгороде - РИА Новости, 10.06.2025

ВСУ атаковали здание заправки в Белгороде

Украинский БПЛА ударил по заправке в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T13:54:00+03:00

2025-06-10T13:54:00+03:00

2025-06-10T16:41:00+03:00

белгород

вячеслав гладков

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 10 июн — РИА Новости. Украинский БПЛА ударил по заправке в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Беспилотник ВСУ атаковал здание заправки в Белгороде. Выехал на место. До последнего надеялись на лучшее", — написал он в Telegram-канале.Погибла женщина. Спасатели достали ее тело из-под завалов обрушившегося здания. Четверо ранены. Они в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших доставили в городскую больницу № 2.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшей.Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Происшествие на заправочной станции в Белгороде Пять человек пострадали, один погиб в результате происшествия в минимаркете в Белгороде, спасатели разбирают завалы, сообщило МЧС. 2025-06-10T13:54 true PT0M34S

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белгород, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия