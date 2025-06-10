https://ria.ru/20250610/gd-2022055271.html

ГД приняла в первом чтении проект о сведениях о детях мигрантов

ГД приняла в первом чтении проект о сведениях о детях мигрантов - РИА Новости, 10.06.2025

ГД приняла в первом чтении проект о сведениях о детях мигрантов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить механизм передачи сведений о детях... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:45:00+03:00

2025-06-10T16:45:00+03:00

2025-06-10T16:55:00+03:00

госдума рф

общество

россия

вячеслав володин

мигранты

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования.Законопроект направлен на установление механизма передачи сведений о несовершеннолетних иностранных гражданах между территориальными органами МВД России и исполнительными органами субъектов, осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в целях выявления детей мигрантов для их последующей адаптации и интеграции в российское общество.Такие сведения будут включать в себя персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информацию о зачислении в образовательную организацию и отчислении, информацию об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц."Всё это позволит оперативно обмениваться информацией о законности нахождения ребенка и его родителей в России, от чего в том числе будет зависеть принятие дальнейших решений. Кроме того, выявление МВД не поступивших в школы детей мигрантов позволит предостеречь их от вовлечения в противозаконную деятельность, защитить от необдуманных поступков", - сообщил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, законопроектом также предлагается в обязательном порядке вносить сведения о результатах тестирования на знание русского языка всех иностранных граждан в федеральную информационную систему."Важно сделать всё, чтобы контроль за мигрантами, их учет осуществлялись прозрачно и эффективно", - отмечал он.Председатель Госдумы ранее напомнил, что по инициативе депутатов был принят закон, которым запрещается зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, а также проверки легальности нахождения на территории РФ. По его словам, за два месяца действия новых норм они показали свою эффективность - от общего числа заявившихся в школы приняты только 4%."По состоянию на 22 мая было подано 2868 заявлений на участие в тестировании, допущены до экзамена 498 человек (17%)", - рассказал Володин.

https://ria.ru/20250606/zaderzhanie-2021347843.html

https://ria.ru/20250603/migranty-2020705749.html

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госдума рф, общество, россия, вячеслав володин, мигранты