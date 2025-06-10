https://ria.ru/20250610/gd-2022028586.html

В ГД внесли проект о правилах проживания мигрантов в регионах

В ГД внесли проект о правилах проживания мигрантов в регионах - РИА Новости, 10.06.2025

В ГД внесли проект о правилах проживания мигрантов в регионах

Депутаты ГД от фракции "Новые люди" во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект о праве регионов самостоятельно устанавливать... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:12:00+03:00

2025-06-10T15:12:00+03:00

2025-06-10T15:12:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект о праве регионов самостоятельно устанавливать правила проживания мигрантов, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Предлагаемая законопроектом норма позволит субъектам РФ, в зависимости от миграционной обстановки, самостоятельно определять необходимость установления дополнительных требований для проживания мигрантов, которые могут включать в себя обязательную сдачу экзамена на знание русского языка, истории России и законодательства РФ на повышенном уровне, ограничение на проживание в отдельных жилых зонах при превышении допустимой плотности расселения, а также возможность отказа в регистрации по месту жительства (проживания, пребывания) при несоблюдении установленных условий", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что в настоящее время города России сталкиваются с проблемой перенаселенных квартир, где проживает множество мигрантов, зачастую в антисанитарных условиях и с нарушением общественного порядка. В документе указывается, "что несмотря на явный вред для граждан России и нарушения санитарных норм, собственник вправе прописать в своей квартире любое количество иностранных граждан. В результате в ряде городов возникают целые анклавы иностранных граждан, живущих обособленно и в условиях скученности, что местные жители образно называют "мигрантскими гетто". Законопроектом предлагается наделить субъекты России правом установления условия о соблюдении учетной нормы площади жилого помещения на одного человека при регистрации иностранных граждан по месту жительства и постановке на учет по месту пребывания, сказано в пояснительном документе. Уточняется, что регионы смогут вводить нормативы, определяющие максимально допустимое число мигрантов, проживающих в одной квартире. "Возможность установления требований к иностранным гражданам для получения разрешения на временное проживание на уровне субъекта Российской Федерации позволит учитывать региональные особенности, защищать интересы коренных граждан и одновременно создавать понятные и прозрачные условия пребывания для самих мигрантов", - сказано в документе.

https://ria.ru/20250606/zaderzhanie-2021347843.html

https://ria.ru/20250603/migranty-2020705749.html

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общество, жилье, россия, госдума рф, мигранты