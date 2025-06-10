https://ria.ru/20250610/fsb-2021942437.html
ФСБ: спецслужбы Украины все чаще используют соцсети для диверсий
ФСБ: спецслужбы Украины все чаще используют соцсети для диверсий - РИА Новости, 10.06.2025
ФСБ: спецслужбы Украины все чаще используют соцсети для диверсий
Спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:48:00+03:00
2025-06-10T09:48:00+03:00
2025-06-10T10:01:00+03:00
технологии
украина
россия
telegram
whatsapp inc.
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность, сообщили в ЦОС ФСБ. "ФСБ России обращает внимание на то, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250515/rossija-2017028837.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, украина, россия, telegram, whatsapp inc., федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Украина, Россия, Telegram, WhatsApp Inc., Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ: спецслужбы Украины все чаще используют соцсети для диверсий
ФСБ: спецслужбы Украины все чаще используют Telegram и WhatsApp для диверсий