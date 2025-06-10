https://ria.ru/20250610/fsb-2021942437.html

ФСБ: спецслужбы Украины все чаще используют соцсети для диверсий

ФСБ: спецслужбы Украины все чаще используют соцсети для диверсий - РИА Новости, 10.06.2025

ФСБ: спецслужбы Украины все чаще используют соцсети для диверсий

Спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T09:48:00+03:00

2025-06-10T09:48:00+03:00

2025-06-10T10:01:00+03:00

технологии

украина

россия

telegram

whatsapp inc.

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность, сообщили в ЦОС ФСБ. "ФСБ России обращает внимание на то, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250515/rossija-2017028837.html

украина

россия

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Максим Зубков

технологии, украина, россия, telegram, whatsapp inc., федеральная служба безопасности рф (фсб россии)