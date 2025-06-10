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ФСБ: спецслужбы Украины все чаще используют соцсети для диверсий - РИА Новости, 10.06.2025
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09:48 10.06.2025 (обновлено: 10:01 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/fsb-2021942437.html
ФСБ: спецслужбы Украины все чаще используют соцсети для диверсий
ФСБ: спецслужбы Украины все чаще используют соцсети для диверсий - РИА Новости, 10.06.2025
ФСБ: спецслужбы Украины все чаще используют соцсети для диверсий
Спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:48:00+03:00
2025-06-10T10:01:00+03:00
технологии
украина
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telegram
whatsapp inc.
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность, сообщили в ЦОС ФСБ. "ФСБ России обращает внимание на то, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность", - говорится в сообщении.
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технологии, украина, россия, telegram, whatsapp inc., федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Украина, Россия, Telegram, WhatsApp Inc., Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ: спецслужбы Украины все чаще используют соцсети для диверсий

ФСБ: спецслужбы Украины все чаще используют Telegram и WhatsApp для диверсий

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность, сообщили в ЦОС ФСБ.
"ФСБ России обращает внимание на то, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность", - говорится в сообщении.
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ТехнологииУкраинаРоссияTelegramWhatsApp Inc.Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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