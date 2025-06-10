https://ria.ru/20250610/fsb-2021926231.html

ФСБ обнаружила заминированный схрон с вооружением в Богоявленке

ФСБ обнаружила заминированный схрон с вооружением в Богоявленке - РИА Новости, 10.06.2025

ФСБ обнаружила заминированный схрон с вооружением в Богоявленке

Сотрудники Управления ФСБ России по ДНР в ходе зачистки освобожденного села Богоявленка обнаружили заминированный при отступлении украинских войск схрон с... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T07:31:00+03:00

2025-06-10T07:31:00+03:00

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донецкая народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники Управления ФСБ России по ДНР в ходе зачистки освобожденного села Богоявленка обнаружили заминированный при отступлении украинских войск схрон с вооружением, сообщили в пресс-службе ведомства. "Мобильные группы регионального Управления ФСБ России, работающие на освобождённых территориях в ходе зачистки села Богоявленка обнаружили в подвале частного дома заминированный схрон с вооружением, подготовленный украинскими боевиками при отступлении", - говорится в сообщении. Взрывотехниками УФСБ России по ДНР были обезврежены мины-ловушки, после чего оперативники изъяли тайник. Изъятое вооружение передано для использования подразделениями Минобороны России. В ведомстве отметили, что среди изъятого вооружения были 48 различных мин, 670 патронов к стрелковому оружию и 340 кумулятивных выстрелов. Минобороны РФ сообщило об освобождении военнослужащими подразделения группировки войск "Восток" населенного пункта Доброволье (Богоявленка) в конце октября 2024 года.

https://ria.ru/20250601/lnr-2020318005.html

https://ria.ru/20250520/mariupol-2017969161.html

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россия, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)