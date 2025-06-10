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ФСБ обнаружила заминированный схрон с вооружением в Богоявленке - РИА Новости, 10.06.2025
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07:31 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/fsb-2021926231.html
ФСБ обнаружила заминированный схрон с вооружением в Богоявленке
ФСБ обнаружила заминированный схрон с вооружением в Богоявленке - РИА Новости, 10.06.2025
ФСБ обнаружила заминированный схрон с вооружением в Богоявленке
Сотрудники Управления ФСБ России по ДНР в ходе зачистки освобожденного села Богоявленка обнаружили заминированный при отступлении украинских войск схрон с... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T07:31:00+03:00
2025-06-10T07:31:00+03:00
россия
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники Управления ФСБ России по ДНР в ходе зачистки освобожденного села Богоявленка обнаружили заминированный при отступлении украинских войск схрон с вооружением, сообщили в пресс-службе ведомства. "Мобильные группы регионального Управления ФСБ России, работающие на освобождённых территориях в ходе зачистки села Богоявленка обнаружили в подвале частного дома заминированный схрон с вооружением, подготовленный украинскими боевиками при отступлении", - говорится в сообщении. Взрывотехниками УФСБ России по ДНР были обезврежены мины-ловушки, после чего оперативники изъяли тайник. Изъятое вооружение передано для использования подразделениями Минобороны России. В ведомстве отметили, что среди изъятого вооружения были 48 различных мин, 670 патронов к стрелковому оружию и 340 кумулятивных выстрелов. Минобороны РФ сообщило об освобождении военнослужащими подразделения группировки войск "Восток" населенного пункта Доброволье (Богоявленка) в конце октября 2024 года.
https://ria.ru/20250601/lnr-2020318005.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ обнаружила заминированный схрон с вооружением в Богоявленке

ФСБ обнаружила заминированный схрон с вооружением ВСУ в Богоявленке

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники Управления ФСБ России по ДНР в ходе зачистки освобожденного села Богоявленка обнаружили заминированный при отступлении украинских войск схрон с вооружением, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Мобильные группы регионального Управления ФСБ России, работающие на освобождённых территориях в ходе зачистки села Богоявленка обнаружили в подвале частного дома заминированный схрон с вооружением, подготовленный украинскими боевиками при отступлении", - говорится в сообщении.
Схроны с оружием и боеприпасами натовского производства, обнаруженные сотрудниками Росгвардии в ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В ЛНР нашли схроны с оружием и боеприпасами натовского производства
1 июня, 18:32
Взрывотехниками УФСБ России по ДНР были обезврежены мины-ловушки, после чего оперативники изъяли тайник. Изъятое вооружение передано для использования подразделениями Минобороны России.
В ведомстве отметили, что среди изъятого вооружения были 48 различных мин, 670 патронов к стрелковому оружию и 340 кумулятивных выстрелов.
Минобороны РФ сообщило об освобождении военнослужащими подразделения группировки войск "Восток" населенного пункта Доброволье (Богоявленка) в конце октября 2024 года.
Тайник украинских военных с более чем тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотических средств, обнаруженный в Мариуполе в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Мариуполе до сих пор находят схроны с оружием украинских боевиков
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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