https://ria.ru/20250610/frantsiya-2022140138.html

Франция, Польша и Ирландия начали проводить совместные учения

Франция, Польша и Ирландия начали проводить совместные учения - РИА Новости, 10.06.2025

Франция, Польша и Ирландия начали проводить совместные учения

Военные из Франции, Польши и Ирландии проводят совместные учения для подготовки к конфликту высокой интенсивности, сообщило минобороны Франции. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T23:37:00+03:00

2025-06-10T23:37:00+03:00

2025-06-10T23:37:00+03:00

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ПАРИЖ, 10 июн – РИА Новости. Военные из Франции, Польши и Ирландии проводят совместные учения для подготовки к конфликту высокой интенсивности, сообщило минобороны Франции. По информации военного ведомства, учения Gergovie проходят с 10 по 14 июня в департаментах Алье и Пюи-де-Дом в центральной Франции. "Будут задействованы 400 солдат, 50 бронемашин, несколько вертолетов и инженерных средств, истребители, а также 150 солдат из польских и ирландских отрядов", - следует из пресс-релиза. Согласно ведомству, "эти многоцелевые учения позволят, в частности, отработать координацию между силами обороны и безопасности, обеспечить эффективное реагирование на потенциальные кризисы, а также укрепить возможности развертывания и взаимодействия с нашими союзниками". В учениях принимают участие 92-я пехотная дивизия, ее подкрепления из 2-й бронетанковой бригады, а также пять других подразделений армии (инженерные и вспомогательные), воздушно-космические силы, Национальная жандармерия, пожарно-спасательные службы и международные союзники, сообщило минобороны.

https://ria.ru/20250314/makron-2005076203.html

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